"Высокоточные комплексы" поставили в войска новую партию роботизированных платформ "Депеша"

ЦАМТО, 1 октября. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны России новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ "Депеша".

Комплекс способен перевозить грузы и эвакуировать людей. Сейчас ведется работа по расширению его функционала.

Платформа "Депеша" отличается универсальностью. Машины можно адаптировать под разные задачи благодаря установке различных модулей. Колесная "Депеша" способна перевозить грузы массой до 200 кг, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых с передовой.

"Роботизированные системы приобрели особое значение на поле боя, поскольку позволяют решать сложные задачи без непосредственного участия человека. В настоящее время различные модификации многофункциональной платформы "Депеша" проходят всесторонние испытания в зоне проведения специальной военной операции. Также на "Депеше" тестируются различные боевые модули, благодаря которым можно будет расширить сценарии применения комплекса", – отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

"Депеша" изготовлена из легких и прочных материалов и имеет независимую подвеску, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость. Компактные размеры позволяют перевозить комплекс в багажнике внедорожника или пикапа.

Элементы роботизации платформы обеспечиваются программно-аппаратным комплексом "Прометей". Управлять "Депешей" можно при помощи пульта, для стабильной связи может использоваться оптоволоконное соединение.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".