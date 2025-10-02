Войти
ЦАМТО

"Высокоточные комплексы" поставили в войска новую партию роботизированных платформ "Депеша"

201
0
0
Роботизированный комплекс "Депеша"
Роботизированный комплекс "Депеша".
Источник изображения: © Фото : Ростех

ЦАМТО, 1 октября. Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны России новую партию многофункциональных роботизированных колесных платформ "Депеша".

Комплекс способен перевозить грузы и эвакуировать людей. Сейчас ведется работа по расширению его функционала.

Платформа "Депеша" отличается универсальностью. Машины можно адаптировать под разные задачи благодаря установке различных модулей. Колесная "Депеша" способна перевозить грузы массой до 200 кг, включая провизию, топливо и оборудование, а также эвакуировать раненых с передовой.

"Роботизированные системы приобрели особое значение на поле боя, поскольку позволяют решать сложные задачи без непосредственного участия человека. В настоящее время различные модификации многофункциональной платформы "Депеша" проходят всесторонние испытания в зоне проведения специальной военной операции. Также на "Депеше" тестируются различные боевые модули, благодаря которым можно будет расширить сценарии применения комплекса", – отметил индустриальный директор кластера вооружений Госкорпорации Ростех, член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

"Депеша" изготовлена из легких и прочных материалов и имеет независимую подвеску, что обеспечивает высокую маневренность и проходимость. Компактные размеры позволяют перевозить комплекс в багажнике внедорожника или пикапа.

Элементы роботизации платформы обеспечиваются программно-аппаратным комплексом "Прометей". Управлять "Депешей" можно при помощи пульта, для стабильной связи может использоваться оптоволоконное соединение.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
СМР
Проекты
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)