Услугами российской спутниковой компании воспользовались 60 стран

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости.

ГП КС: Услугами российской спутниковой компании воспользовались около 60 стран

Услугами спутников российского государственного предприятия (ГП) «Космическая связь» (КС) воспользовались около 60 стран. Об этом ТАСС сообщил гендиректор компании Алексей Волин.

«С начала этого года у нас появилось несколько партнеров на Ближнем Востоке, в Африке и один в Южной Азии. Уже заключены контракты, но мы традиционно не называем имен, чтобы ни у кого не вызывать головную боль», — сказал руководитель в преддверии 30-й международной конференции операторов и пользователей космических телекоммуникаций SATCOMRUS-2025, которая пройдет с 2 по 3 октября в Москве.

По его словам, «большинство этих партнеров возникли не из безвоздушного пространства», а перешли к российской стороне от западных компаний.

В апреле Волин заявил, что ГП КС выпустила серийные российские спутниковые модемы.

В октябре 2024-го руководитель рассказал, что первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
