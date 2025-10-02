Новые колёсные платформы «Депеша» помогут российским военным в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Новая партия многофункциональных роботизированных платформ «Депеша» на колесном ходу поступила в войска. Отгрузку техники произвел холдинг «Высокоточные комплексы».

Партия универсальных платформ передана военным, параметры поставки не раскрываются. Как отмечают в Ростехе, «Депеша» является многофункциональным комплексом, способным выполнять различные задачи в зависимости от установленного модуля. В базовом варианте платформа используется как средство эвакуации и доставки грузов, «Депеши» весьма активно применяются в зоне СВО.

На сегодняшний день различные модификации платформы проходят всесторонние испытания в зоне проведения специальной военной операции. Также на «Депеше» тестируются различные боевые модули, благодаря которым можно будет расширить сценарии применения комплекса.

В войска поставляются два варианта платформы «Депеша» — на колесном и гусеничном ходу. В колесном варианте комплекс способен перевозить до 200 кг груза, развивая скорость до 30 км/час. В гусеничном — до 100 кг на скорости до 15 км/час. Управление и элементы автоматизации «Депеши» обеспечиваются комплексом «Прометей», который включает в себя современные решения в области робототехники.

Управление «Депешей» осуществляется с помощью специального пульта, изображение поступает на VR-очки или монитор оператора. Возможен вариант с управлением через оптоволоконный кабель.