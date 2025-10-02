Войти
ЦАМТО

В ЦАМТО прокомментировали заявление Трампа о ядерном потенциале США

219
0
0
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

ЦАМТО, 1 октября. Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Д.Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но также проведет его модернизацию.

"У США ядерный потенциал как существовал, так и существует. При этом никаких революционных изменений по носителям либо новым типам с января не произошло, поэтому это не более чем популистское заявление в духе Трампа, которое не отвечает вообще существующим реалиям", – сказал И.Коротченко.

При этом он отметил, что ядерная триада США, хотя и находится в боеспособном состоянии, нуждается в модернизации, которая потребует существенных затрат американского бюджета.

"В первую очередь, это касается полной смены межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Минитмен-3". Им на замену должны прийти качественно новые носители. То же самое касается и морской составляющей триады, для которой разрабатываются новые подводные ракетоносцы вместо существующих подводных лодок класса "Огайо", – пояснил И.Коротченко.

Также, по его словам, США необходима модернизация авиационного компонента ядерной триады, и американцы уже приступили к опытным испытаниям нового стратегического бомбардировщика "Райдер".

"Очевидно, что процесс перевооружения растянется минимум на 15-20 лет", – отметил И.Коротченко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)