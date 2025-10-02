В ЦАМТО прокомментировали заявление Трампа о ядерном потенциале США

ЦАМТО, 1 октября. Никаких изменений в ядерном потенциале США при президенте Дональде Трампе не произошло, процесс перевооружения займет не менее 15 лет, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Д.Трамп заявил, что восстановил американский ядерный потенциал, но также проведет его модернизацию.

"У США ядерный потенциал как существовал, так и существует. При этом никаких революционных изменений по носителям либо новым типам с января не произошло, поэтому это не более чем популистское заявление в духе Трампа, которое не отвечает вообще существующим реалиям", – сказал И.Коротченко.

При этом он отметил, что ядерная триада США, хотя и находится в боеспособном состоянии, нуждается в модернизации, которая потребует существенных затрат американского бюджета.

"В первую очередь, это касается полной смены межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования "Минитмен-3". Им на замену должны прийти качественно новые носители. То же самое касается и морской составляющей триады, для которой разрабатываются новые подводные ракетоносцы вместо существующих подводных лодок класса "Огайо", – пояснил И.Коротченко.

Также, по его словам, США необходима модернизация авиационного компонента ядерной триады, и американцы уже приступили к опытным испытаниям нового стратегического бомбардировщика "Райдер".

"Очевидно, что процесс перевооружения растянется минимум на 15-20 лет", – отметил И.Коротченко.