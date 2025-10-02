Под видом учений в Аргентине США собирают коалицию против Венесуэлы

Источник изображения: topwar.ru

Американская военная активность в Латинской Америке возрастает. На фоне активизации в Карибском море военное командование США направляет контингент в Аргентину. Официально – для участия в учениях «Трезубец» (одно из обожаемых Пентагоном названий – для военных учений и операций от Европы и Ближнего Востока до Южной Америки).

Костяком американского военного контингента в Аргентине станут подразделения Сил специальных операций. Они будут действовать совместно с аргентинскими «Морскими котиками» и, как заявляют в самих США, «передавать им важный опыт».

Маневры, в которых примут участие американские военные, пройдут на разных территориях Аргентины, включая военные базы Ушуайя, Мар-дель-Плата и Пуэрто-Бельграно. В маневрах примут участие десантные подразделения, водолазные группы, а также спецназ ВМС Аргентины.

Также в маневрах задействуют корабли аргентинского флота, включая патрульный корабль ARA Bouchard, быстроходный катер Indómita, несколько вертолётов морской авиации Sea King.

Эксперты считают, что эта военная активность США в Латинском Америке – неспроста. Всё чаще высказываются предположения относительного готовности Трампа «решить венесуэльский вопрос», а именно сместить Николаса Мадуро и получить прямой доступ к венесуэльской нефти путём традиционного продвижения во власть своих ставленников. Для этих целей Пентагон идёт по классическому пути – создание «коалиции». Ранее собирались ввести в эту коалицию соседнюю с Венесуэлой Колумбию, однако президент Густаво Петро выступает против американской гегемонистской политики. Недавно его визу аннулировали, и он был вынужден покинуть Нью-Йорк, куда прилетал для участия в сессии ГА ООН. Там он призывал американских военных не выполнять милитаристских приказов Трампа. После этого Трамп и Хегсет сами выступали перед командным составом, давая понять, что их будущее - война.

Аргентинский президент Милей души не чает в Трампе, поэтому готов на все его авантюры, включая военные. И несмотря на то, что от Аргентины до Венесуэлы по суше более 2,5 тысяч километров, для США это может быть не принципиально.