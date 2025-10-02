Победное слово

Военный историк Дмитрий Болтенков — о роли Сухопутных войск в современных военных конфликтах

В Сухопутные войска входят мотострелковые, танковые, ракетные войска, части и силы ПВО, артиллерия, а также специальные войска и службы. Сегодня, 1 октября, солдаты и офицеры этих подразделений празднуют свой профессиональный праздник — День Сухопутных войск.

Сейчас они, при всем уважении к подразделениям морской пехоты, воздушно-десантных войск и Росгвардии, несут основную тяжесть боевой работы в зоне специальной военной операции, на их плечах держится фронт. Именно они первыми чувствуют те или иные изменения на поле боя.

Любой крупный вооруженный конфликт сопровождается значительными изменениями: создаются новые способы ведения военных действий и виды техники, изменяется тактика ведения боя.

Не стала исключением и ведущаяся на Украине специальная военная операция. В начале СВО беспилотники считались пригодными только для ведения разведки и, может быть, нанесения ударов по тем или иным целям. Но в ходе боевых действий случилась самая настоящая беспилотная революция.

Дроны стали буквально висеть над полем боя, обеспечивая разведку передвижений противника, сбрасывать на него различные средства поражения, выступать в роли ретрансляторов связи, доставлять в окопы боекомплект и продукты питания. Одни дроны стали управлять другими. Широко используются и наземные робототехнические комплексы.

Еще одно изменение — массово используется связь с помощью сети интернет, а также космические снимки частных организаций для ведения разведки. Началось использование искусственного интеллекта в военных целях. Всё это убрало «туман войны» — теперь все перемещения войск и техники на линии боевого соприкосновения и прилегающих территориях (до 30–50 км в глубину) находятся под контролем противоборствующих сторон. Это внесло сильные изменения в тактику ведения боевых действий.

Россия отреагировала на это насыщением своих войск беспилотниками разного назначения и дальности, таких как КВН, «Молния», «Ланцет» и др.

«Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач» — так министр обороны России Андрей Белоусов описал роль БПЛА.

Шире применяется тактика небольших штурмовых групп, в том числе и тех, которые действуют на мотоциклах. Их прикрывают группы огневой поддержки, а также танки и артиллерия. Сверху висят беспилотники, наблюдая за действиями противника, корректируя огонь поддержки и уничтожая силы врага.

Штабы, места дислокаций личного состава и военной техники, тылы ушли под землю. В ходе боев широко используются особенности местности. Так, например, наличие трубопроводов большого диаметра позволило нашим силам несколько раз прорваться в тыл противника. Такие операции были проведены, например, в Авдеевке в январе 2024 года и в Судже в марте 2025 года.

Техника стала широко обвешиваться комплексами РЭБ и «мангалами» для защиты от дронов. Танки в основном используются для поражения целей на территории врага с закрытых позиций, зафиксированы случаи уничтожения целей противника на дистанции 12 км.

Появились и новые виды военной техники. Например, 152-мм пушка «Мальва» на колесном шасси — подобных систем на вооружении России никогда не было. Появилась огнеметная система ТОС-3 «Дракон» и многие другие новые образцы техники.

Не следует забывать, что каждая война по-своему уникальна. В годы Великой Отечественной войны артиллерия сносила укрепления немцев, затем пехота прорывала фронт, после чего танковые и механизированные корпуса окружали и вырывали целые куски обороны нацистов.

Афганская война — это вертолетные десанты, горные рейды и сражения с иррегулярными формированиями. Пятидневная война августа 2008 года стала быстрым разгромом обученных и вооруженных по стандартам НАТО, но маломотивированных грузинских войск.

Ведущаяся на Украине спецоперация — это противостояние с сильным, идейно мотивированным, упертым и, надо отдать должное, весьма креативным противником. При этом армию врага поддерживает экономическая мощь целого ряда недружественных стран. Украинские неонацисты получают военную и информационную поддержку Запада.

Боевые действия в ходе СВО преимущественно ведутся на высокоурбанизированной местности с большим количеством мирного населения. Это накладывает свои ограничения на темп решения задач спецоперации.

Но последующие военные конфликты могут идти по другим законам и принципам. По этим причинам нам совершенно необходимо дальше развивать и усиливать сухопутную компоненту армии России. Накапливать мобилизационные запасы военной техники и боеприпасов. Необходимо шире готовить резервы.

Эти вопросы не остаются без внимания высшего военно-политического руководства России. В частности, в июне этого года президент России Владимир Путин заявил следующее: «Тем не менее доминирующей силой при ведении современных военных действий остаются Сухопутные войска — в РФ предстоит нарастить их боевые возможности в кратчайшие сроки. Необходимо создать прочный задел для их развития, а также обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом».

Несмотря на всё новые веяния типа беспилотной войны, ударов крылатыми ракетами и дальнобойными дронами, победу на поле боя приносит пехотинец.

Именно он закрепляет за Россией освобожденную территорию и поднимает знамя Победы. Мы помним, как это сделали сержанты Михаил Егоров, Мелитон Кантария и лейтенант Алексей Берест, подняв штурмовой флаг ныне 150-й гвардейской ордена Кутузова Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии над Рейхстагом в Берлине. Это сейчас делают солдаты России, освобождая Купянск, Покровск и другие населенные пункты Донбасса и Новороссии. Победное слово за нами — таков девиз Сухопутных войск Вооруженных сил России.