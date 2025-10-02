Войти
Известия.ru

Победное слово

232
0
0
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Военный историк Дмитрий Болтенков — о роли Сухопутных войск в современных военных конфликтах

В Сухопутные войска входят мотострелковые, танковые, ракетные войска, части и силы ПВО, артиллерия, а также специальные войска и службы. Сегодня, 1 октября, солдаты и офицеры этих подразделений празднуют свой профессиональный праздник — День Сухопутных войск.

Сейчас они, при всем уважении к подразделениям морской пехоты, воздушно-десантных войск и Росгвардии, несут основную тяжесть боевой работы в зоне специальной военной операции, на их плечах держится фронт. Именно они первыми чувствуют те или иные изменения на поле боя.

Любой крупный вооруженный конфликт сопровождается значительными изменениями: создаются новые способы ведения военных действий и виды техники, изменяется тактика ведения боя.

Не стала исключением и ведущаяся на Украине специальная военная операция. В начале СВО беспилотники считались пригодными только для ведения разведки и, может быть, нанесения ударов по тем или иным целям. Но в ходе боевых действий случилась самая настоящая беспилотная революция.

Дроны стали буквально висеть над полем боя, обеспечивая разведку передвижений противника, сбрасывать на него различные средства поражения, выступать в роли ретрансляторов связи, доставлять в окопы боекомплект и продукты питания. Одни дроны стали управлять другими. Широко используются и наземные робототехнические комплексы.

Еще одно изменение — массово используется связь с помощью сети интернет, а также космические снимки частных организаций для ведения разведки. Началось использование искусственного интеллекта в военных целях. Всё это убрало «туман войны» — теперь все перемещения войск и техники на линии боевого соприкосновения и прилегающих территориях (до 30–50 км в глубину) находятся под контролем противоборствующих сторон. Это внесло сильные изменения в тактику ведения боевых действий.

Россия отреагировала на это насыщением своих войск беспилотниками разного назначения и дальности, таких как КВН, «Молния», «Ланцет» и др.

«Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач» — так министр обороны России Андрей Белоусов описал роль БПЛА.

Шире применяется тактика небольших штурмовых групп, в том числе и тех, которые действуют на мотоциклах. Их прикрывают группы огневой поддержки, а также танки и артиллерия. Сверху висят беспилотники, наблюдая за действиями противника, корректируя огонь поддержки и уничтожая силы врага.

Штабы, места дислокаций личного состава и военной техники, тылы ушли под землю. В ходе боев широко используются особенности местности. Так, например, наличие трубопроводов большого диаметра позволило нашим силам несколько раз прорваться в тыл противника. Такие операции были проведены, например, в Авдеевке в январе 2024 года и в Судже в марте 2025 года.

Техника стала широко обвешиваться комплексами РЭБ и «мангалами» для защиты от дронов. Танки в основном используются для поражения целей на территории врага с закрытых позиций, зафиксированы случаи уничтожения целей противника на дистанции 12 км.

Появились и новые виды военной техники. Например, 152-мм пушка «Мальва» на колесном шасси — подобных систем на вооружении России никогда не было. Появилась огнеметная система ТОС-3 «Дракон» и многие другие новые образцы техники.

Не следует забывать, что каждая война по-своему уникальна. В годы Великой Отечественной войны артиллерия сносила укрепления немцев, затем пехота прорывала фронт, после чего танковые и механизированные корпуса окружали и вырывали целые куски обороны нацистов.

Афганская война — это вертолетные десанты, горные рейды и сражения с иррегулярными формированиями. Пятидневная война августа 2008 года стала быстрым разгромом обученных и вооруженных по стандартам НАТО, но маломотивированных грузинских войск.

Ведущаяся на Украине спецоперация — это противостояние с сильным, идейно мотивированным, упертым и, надо отдать должное, весьма креативным противником. При этом армию врага поддерживает экономическая мощь целого ряда недружественных стран. Украинские неонацисты получают военную и информационную поддержку Запада.

Боевые действия в ходе СВО преимущественно ведутся на высокоурбанизированной местности с большим количеством мирного населения. Это накладывает свои ограничения на темп решения задач спецоперации.

Но последующие военные конфликты могут идти по другим законам и принципам. По этим причинам нам совершенно необходимо дальше развивать и усиливать сухопутную компоненту армии России. Накапливать мобилизационные запасы военной техники и боеприпасов. Необходимо шире готовить резервы.

Эти вопросы не остаются без внимания высшего военно-политического руководства России. В частности, в июне этого года президент России Владимир Путин заявил следующее: «Тем не менее доминирующей силой при ведении современных военных действий остаются Сухопутные войска — в РФ предстоит нарастить их боевые возможности в кратчайшие сроки. Необходимо создать прочный задел для их развития, а также обеспечить разработку перспективных образцов и систем вооружения, обладающих высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом».

Несмотря на всё новые веяния типа беспилотной войны, ударов крылатыми ракетами и дальнобойными дронами, победу на поле боя приносит пехотинец.

Именно он закрепляет за Россией освобожденную территорию и поднимает знамя Победы. Мы помним, как это сделали сержанты Михаил Егоров, Мелитон Кантария и лейтенант Алексей Берест, подняв штурмовой флаг ныне 150-й гвардейской ордена Кутузова Идрицко-Берлинской мотострелковой дивизии над Рейхстагом в Берлине. Это сейчас делают солдаты России, освобождая Купянск, Покровск и другие населенные пункты Донбасса и Новороссии. Победное слово за нами — таков девиз Сухопутных войск Вооруженных сил России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.10 03:47
  • 0
К вопросу о моральной стороне военных мер, связанных с применением ОМП (конвенционального, в том числе)
  • 02.10 01:57
  • 1
Угроза "теневого флота" России мигает красным (The Economist, Великобритания)
  • 02.10 01:27
  • 1
Маск допустил переезд на Марс
  • 02.10 00:12
  • 10704
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.10 21:41
  • 0
Комментарий к "НАТО не готова к теневой войне с российскими беспилотниками (Newsweek, США)"
  • 01.10 21:13
  • 0
Ответ на "Зияющая брешь в европейской защите от беспилотников (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 01.10 20:48
  • 0
Это какое-то саморазоблачение - я о "В США объяснили отказ от «самого мощного» истребителя"
  • 01.10 20:16
  • 0
Ответ на "«Исламское НАТО» не будет создано никогда"
  • 01.10 15:00
  • 1
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 01.10 14:25
  • 121
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 01.10 06:23
  • 0
Комментарий к "Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)"
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)