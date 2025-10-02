Источник изображения: topwar.ru

Министерство энергетики США опубликовало отчёт, в котором сообщается об импорте обогащённого урана для обеспечения американской атомной энергетики. В отчёте засвидетельствован тот факт, что наибольшие объёмы обогащённого урана Соединённые Штаты покупают у России, у того самого «бумажного тигра», как нашу страну на днях «охарактеризовал» Дональд Трамп.

Статистика говорит о том, что у России Штаты закупают каждый пятый килограмм обогащённого урана (20 процентов), 18 и 15 процентов – у Франции и Нидерландов соответственно, ещё по 9 и 7 у процентов – у Британии и ФРГ. И заменить российские объёмы США на данный момент просто нечем.

Если бы эта статистика относилась к какой-либо другой стране, то, глядя на неё, Трамп бы однозначно потребовал «немедленного прекращения закупок у России обогащённого урана». Иначе – жёсткие тарифы, санкции, экономическое и политическое давление. Но так как речь идёт о США и необходимости обеспечения стратегической отрасли американской экономики, то тут для Трампа «всё в порядке» - «ничего личного, только бизнес».

С другой стороны, возникает вопрос: в российских ли стратегических интересах продолжать поставки такой продукции на американский рынок? Есть мнение о том, что если бы обогащённый уран Россия была бы вынуждена покупать на Западе, то для нас бы эту «опцию» давно перекрыли. Но с нашей стороны всё та же логика о «готовности соблюдать все взятые на себя обязательства». Только почему-то в отношении нашей страны эти взятые обязательства те же США позволяют себе легко игнорировать.

Ранее стало известно, что США впервые с начала 1990-х закупили у России, опять же – «бумажного тигра» и «страны, у которой всё ужасно в экономике», крупную партию куриных яиц, чтобы «стабилизировать внутренний рынок и удовлетворить спрос».

Уран и яйца – простой показатель того, как США действуют в своих интересах и торгуют в тех секторах, где им это выгодно.