Силы самообороны Японии создают крупные формирования.

Командование сухопутных войск (СВ) Сил самообороны Японии (ССЯ) наметило масштабную реструктуризацию подчиненных частей. Ожидается, что в 2026 финансовом году будут созданы два новых крупных формирования.

В планы входит преобразование существующей 15-й бригады на Окинаве в дивизию и объединение элитных подразделений специальных операций Сил самообороны Японии в отдельную бригаду специального назначения (СпН).

Реструктуризация является частью более масштабных усилий по адаптации СВ Японии к меняющимся условиям региональной безопасности, особенно на юго-западе страны, где в последние годы усилилась напряжённость в отношениях с Китаем.

15-я бригада Сил самообороны Японии, базирующаяся в городе Наха на Окинаве, в настоящее время отвечает за оборону юго-западной части Японии. Сформированная в 2010 году как преемница 1-й сводной бригады, она является одной из восьми независимых бригад и входит в состав Западного командования СВ. Численность подразделения насчитывает около 2300 чел. Это относительно небольшое подразделение, в состав которого входит 51-й пехотный полк, который, несмотря на своё название, имеет численность батальона.

В состав бригады также входят две усиленные роты, дислоцированные на островах Мияко и Яраяма, полк ПВО с одной лёгкой и тремя батареями ЗРК средней дальности, батальон материально-технического обеспечения, разведывательная рота, оснащённая БТР Type 87, и вертолётная рота, использующая самолёты CH-47 и UH-60. Кроме того, в состав бригады входят подразделения: связи, инженерные, по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и РХБЗ.

Согласно новому плану, 15-я бригада будет реорганизована в дивизию – одну из десяти в составе Сил самообороны Японии, – и её возможности будут расширены. Модернизация подразумевает: создание второго пехотного полка, замену существующей разведывательной роты новым подразделением, оснащённым колёсными бронированными машинами Type 16 и другими передовыми системами, а также усиление МТО и средств связи.

Вместе с тем, как сообщается, даже после реорганизации в новой дивизии будет служить всего около 3900 чел., что примерно соответствует численности обычной бригады в других армиях. Аналитики считают, что целью реорганизации может быть повышение штатного воинского звания командира дивизии с генерал-майора до генерал-лейтенанта, что позволит ему более тесно сотрудничать с командующим III экспедиционным корпусом морской пехоты США, который имеет такое же звание.

Силы самообороны Японии также готовятся объединить свои элитные подразделения в бригаду СпН. Это формирование должно объединить Группу СпН, базирующуюся в Фунабаси, префектура Тиба, и Центральный полк готовности из Уцуномии, префектура Тотиги.

Группа СпН, созданная по образцу таких подразделений, как американский отряд «Дельта», британская Специальная авиадесантная служба и немецкая KSK, состоит из трёх оперативных рот общей численностью около 300 чел. Центральный полк готовности, механизированный пехотный батальон, оснащённый бронетехникой и защитными машинами, насчитывает около 700 военнослужащих и поддерживает специальные операции.

В настоящее время оба подразделения входят в состав Центральных сил быстрого реагирования, созданных в 2007 году. В их состав также входят 1-я воздушно-десантная бригада и 1-я вертолётная бригада общей численностью около 4500 чел. Структура новой бригады ССО пока не разглашается, но ожидается, что планируемые изменения повысят способность сил СпН самообороны Японии выполнять специализированные задачи, такие как борьба с терроризмом, освобождение заложников и операции по уничтожению особо важных целей в тылу противника.

Хотя национальное Министерство обороны не раскрыло в полной мере причины реорганизации, аналитики отмечают, что она отражает продолжающуюся модернизацию ВС Японии и необходимость более эффективного реагирования на потенциальные кризисы в юго-западной части архипелага. В настоящее время в составе Сил самообороны Японии насчитывается около 150 тыс. действующих военнослужащих и 56 тыс. резервистов, а также пять региональных командований, девять дивизий, восемь отдельных бригад и 10 бригад поддержки, включая артиллерийские, противовоздушные, инженерные и вертолётные подразделения.

Считается, что новая дивизия и бригада СпН, которые, как ожидается, будут готовы к 2026 году, станут переходом к более гибким, специализированным и стратегически расположенным сухопутным войскам Японии.

