Наша земля: как Сухопутные войска ВС России освобождают исторические регионы

1 октября в Вооруженных силах (ВС) России ежегодно празднуется День Сухопутных войск. Дата утверждена указом президента РФ и Верховным главнокомандующим ВС Владимиром Путиным в 2006 году. Сухопутные войска (СВ) — самый многочисленный вид войск, располагающий арсеналом уникального оружия. ТАСС — о том, как Россия и СВ достигают сегодня целей специальной военной операции

Современный штурм: беспилотники, связь, термонакидки

Несмотря на изменения в тактике ведения боевых действий, применяемых вооружениях — так, по словам министра обороны России Андрея Белоусова, сегодня около 80% огневых задач в спецоперации выполняются с помощью беспилотников, — мотострелковые и танковые подразделения остаются главной силой при освобождении территорий в ходе СВО. Современный штурм населенных пунктов — слаженная работа штурмовиков, танкистов, артиллеристов, операторов дронов, военных инженеров и многих других специалистов.

"Завод личного состава происходил непосредственно от точки к точке по заранее спланированному и разведанному маршруту, — привело Минобороны России рассказ командира взвода с позывным Лексус о взятии Переездного в Донецкой Народной Республике. — Маршрут разведывали, корректировали с БПЛА. Люди заходили в пончо (термоизолирующих накидках, мешающих обнаружению бойцов через тепловизоры — прим. ТАСС), в ночное время, имея прямую радиосвязь с командованием, которое с "птицы" корректировало их движение по маршруту. Тактика передвижения — мелкими группами от укрытия к укрытию, от точки к точке с провизией, БК. У нас получилось взять населенный пункт с минимальными потерями личного состава и большими потерями противника".

Термоизолирующий костюм Источник изображения: © Александр Полегенько/ ТАСС

"Прежде чем приступить к штурму, мы зачищали лесополосы, которые находились рядом с населенным пунктом, тем самым обеспечивая продвижение наших штурмовых групп, — сообщил командир взвода штурмовиков с позывным Кот о ходе освобождения Новониколаевки Днепропетровской области. — Зашли, зачистили, закрепились. При штурме противник активно применял как артиллерию, так и FPV-дроны. Также очень сложная минная обстановка, потому что они за ночь могут "Бабой Ягой" (тяжелый БПЛА — прим. ТАСС) заминировать очень большие расстояния, целую лесополосу. Наутро наши инженеры уже разминировали, обеспечивали проход штурмовым группам". "Люди мотивированы, знают, за что воюют", — рассказал о сослуживцах Кот.

Нередко российские штурмовики используют легкие транспортные средства — мотоциклы, багги. Двухколесный транспорт применялся в армии давно, но в основном для разведки. В СВО он, в частности, служит для стремительных атак "штурмов" на вражеские позиции. Специалисты отмечают, что такие транспортные средства менее заметны, позволяют бойцам перемещаться по минным полям с меньшими потерями — с учетом широкого применения противником мин это спасает здоровье и жизнь российским бойцам. За счет высокой скорости и маневренности мотоцикл позволяет уйти от атак FPV-дронов.

"Уже были случаи, когда ребята работали, как я знаю, без потерь, без раненых, — поделился опытом инструктор по вождению мотоциклов, рядовой 1430-го Гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Днепр" с позывным Большой. — Зашли, сделали, зачистили, откатились. И также знаю случаи, когда доставляли припасы, еду, воду, патроны, в том числе даже мины. Все говорят, что это очень эффективно".

© Александр Река/ ТАСС Источник изображения: © Александр Река/ ТАСС

По информации российского военного ведомства, с начала 2025 года по 25 сентября Вооруженные силы России освободили более 4,7 тыс. кв. км. Сообщения об освобождении деревень, поселков и городов в СВО поступают практически ежедневно: за указанный период под контроль российских войск перешло более 200 населенных пунктов.

Помощь издалека: танки, артиллерия, военные химики

Ствольная и реактивная артиллерия Сухопутных войск ВС РФ уничтожает цели как на линии боестолкновения, так и в глубоких тылах противника.

"Артиллерия <...> не перестанет быть актуальной в наземных операциях еще очень долгие годы, — выразил мнение старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным Казак. — Стреляем по различным целям: пехота противника на марше, окопанная пехота, точки пуска БПЛА, ведем контрбатарейную борьбу, в частности против минометов, нарушаем логистику, не даем подвозить противнику боеприпасы". Артиллерист отметил, что за годы СВО бойцы непрерывно совершенствуют свое мастерство. "На данном этапе выстрелы получается делать предельно точно", — сказал он.

Гаубица Д-30 Источник изображения: © Алексей Коновалов/ ТАСС

Действия штурмовых частей Сухопутных войск поддерживают танкисты, стреляющие с закрытых огневых позиций. Такая тактика нашла широкое применение в ходе спецоперации. Танк при этом выступает в роли высокозащищенной самоходной артустановки, а 125-миллиметровые снаряды точно ложатcя на ненаблюдаемые цели благодаря корректировке огня с беспилотных разведчиков.

Ракетные "боги войны" — расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) — стреляют дальше своих ствольных коллег. Если Д-30 способна отправить 122-миллиметровый снаряд на 15 км, то наиболее современная и дальнобойная российская РСЗО "Торнадо-С" достает врага на дистанции 120 км. Неоднократно трофеями реактивной артиллерии становились американские РСЗО HIMARS. Каждый из 12 управляемых снарядов "Торнадо-С" калибра 300 мм может получить индивидуальную цель, поразив ее с высокой точностью. "Точность попадания ["Торнадо-С"] при использовании современных боеприпасов достигает 100%, — отмечали в Минобороны. — Неудивительно, что вражеская разведка беспрерывно, но безрезультатно пытается вскрыть стартовые позиции установок, а также места укрытия комплекса".

РСЗО "Торнадо-С" Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Еще дальше — до 500 км — летят крылатые и баллистические ракеты знаменитого оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М". Последние примеры его эффективного применения — уничтожение позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС, площадки запуска беспилотников дальнего действия типа "Лютый", которыми Киев пытается обстреливать территорию России, вместе с БПЛА, личным составом и автотехникой. До 300 человек потеряли ВСУ в результате удара "Искандером" по полигону Гончаровский в Черниговской области. Уничтожен заглубленный командный пункт, три ангара с техникой.

В спецоперации принимают участие и подразделения войск радиационно-химической биологической защиты (РХБЗ), имеющие на вооружении тяжелые огнеметные системы (ТОС). Их снаряды имеют термобарическую боевую часть, эффективно уничтожающую живую силу взрывными скачками давления. От такого взрыва не спасут ни каска, ни бронежилет. Помимо гусеничных пусковых установок ТОС-1 и ТОС-1А, в спецоперации воюют новейшие ТОС-2 "Тосочка" на высокомобильном колесном шасси.

ТОС-2 "Тосочка" Источник изображения: © Александр Щербак/ ТАСС

Тем временем Вооруженные силы России идут вперед, беря под контроль все новые территории. Очередным крупным населенным пунктом, который освободили российские бойцы, может стать Купянск. Город в Харьковской области взят в клещи, маршруты снабжения украинской группировки простреливаются, а бойцы ВС РФ контролируют уже большую часть городских строений — 5,6 тыс. зданий из 8,6 тыс. Как отмечают эксперты, этот город имеет для ВСУ стратегическое значение как крупный логистический узел, а также населенный пункт, за которым отсутствуют крупные агломерации, — то есть после взятия Купянска российская армия и Сухопутные войска смогут развить наступление, ускорить дальнейшее продвижение.

Виктор Бодров