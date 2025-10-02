Bloomberg: проценты от российских активов поступят производителям дронов в ЕС

Западная помощь Украине в производстве дронов вызывает много вопросов, сообщает Bloomberg. Коалиция из 20 стран пообещала выделить 2,75 миллиарда евро на финансирование беспилотников. Однако бóльшая часть этих средств поступит европейским, а не украинским производителям, отмечается в статье.

Новые обязательства европейских стран могут позволить Украине противостоять российскому наступлению, но лишь при условии, что деньги пойдут в нужное русло.

В течение месяца после того, как президент Владимир Путин прилетел на Аляску для встречи со своим американским коллегой, Россия увеличила количество авиаударов по Украине почти на 50%, параллельно отправляя дроны и даже истребители через границы НАТО (эта информация не соответствует действительности: Россия не имеет никакого отношения к провокациям на границах стран НАТО – Прим. ИноСМИ). Помимо создания "стены из дронов" для защиты восточных рубежей Североатлантического альянса, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен мудро признала необходимость выделить дополнительное финансирование в размере шести миллиардов евро для поддержки украинских производителей дронов. Вопрос в том, как именно будут потрачены эти деньги.

Украине необходима помощь для наращивания производства всевозможных беспилотных вооружений. Недавно ей удалось добиться успеха, используя дроны-перехватчики против камикадзе-дронов типа "Герань", которые Россия применяет для обстрелов Киева и других городов (Вооруженные силы России наносят удары исключительно по военным объектам. – Прим. ИноСМИ). Также отлично зарекомендовали себя FPV-дроны, которые стали великим уравнителем на передовой. Оснащенные взрывчаткой или используемые для разведки, они могут уничтожать танки, нарушать линии снабжения и разбивать вражеские войсковые соединения.

Украинские военные предоставляют производителям обратную связь почти в реальном времени, что позволяет постоянно совершенствовать устройства и их программное обеспечение для противодействия России. Дроны стоимостью менее 500 долларов могут выводить из строя активы на миллионы. Они стали одной из главных причин, по которой российское наступление продвигается так мучительно медленно (это оценочное суждение также не соответствует действительности, Минобороны России неоднократно подчеркивало, что специальная военная операция развивается по плану. – Прим. ИноСМИ).

Благодаря поддержке Европы и США Украина создала мощную промышленную базу для производства этого оружия. По сообщениям, к началу года около 500 частных производителей выпускали до 200 тысяч единиц ежемесячно. Министерство обороны Украины планирует закупить в этом году около 4,5 миллиона FPV-дронов — это количество превышает прошлогоднее более чем в два раза. По словам официальных лиц, общий объем производства мог бы достигать 10 миллионов в год при наличии финансирования.

Западная помощь пока не соответствует масштабам проблемы. Коалиция по дронам из 20 стран под сопредседательством Великобритании и Латвии пообещала выделить 2,75 миллиарда евро на финансирование одного миллиона дронов в этом году. Однако бóльшая часть этих средств поступает европейским производителям, что задерживает поставки и нарушает цикл обратной связи с передовой, являющийся уникальным преимуществом Украины. Хотя новое обязательство фон дер Ляйен — которое, по сообщениям, будет финансироваться за счет процентного дохода от замороженных российских активов — гораздо значительнее, комиссия пока не сообщила, станут ли украинские производители его основными бенефициарами.

Неуклонное продвижение России повышает ставки. Москва централизовала массовое производство как крупных, так и малых дронов, что помогло ей перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Украинской изобретательности уже недостаточно — теперь важен масштаб.

Моделью для преодоления этого разрыва может служить Дания. Эта страна выступила агентом Европейского союза, чтобы направлять доходы от замороженных российских активов (в этом году около 830 миллионов евро) напрямую малым украинским производителям. Она также создала совместное производственное предприятие, которое работает на Украину сейчас, но впоследствии может быть переориентировано на снабжение датских вооруженных сил. Совместное производство имеет преимущества: заводы за рубежом менее уязвимы для российских ударов и интегрируют украинские ноу-хау в цепочки поставок НАТО. Тем не менее, расстояние замедляет коммуникацию с операторами на передовой.

Для новой инициативы разумным было бы сочетание подобных стратегий. В первую очередь, Европе следует наращивать прямое финансирование украинских заводов, чтобы использовать их скорость и низкие затраты. Одновременно можно взвешенно расширять проекты совместного производства, которые в конечном счете укрепят собственную оборону Европы. Со своей стороны, Киев прав, отменяя неофициальный запрет на экспорт некоторых дронов; производители надеются, что дополнительные продажи помогут финансировать расширение производства, тем самым снижая себестоимость единицы продукции.

Одни лишь дешевые дроны не выиграют вооруженный конфликт; у них много ограничений, и они требуют обученных операторов, которых не хватает. Украине по-прежнему нужны ПВО, артиллерия, бронетехника, а также людские ресурсы. Но дроны — это наиболее рентабельный способ срывать российское наступление и повышать цену агрессии. Европа должна финансировать их быстро — и с умом.