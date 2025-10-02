В КНДР создали свой аналог "Адской молотилки" с двумя 57-мм пушками

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На вооружении сухопутных войск КНДР находятся собственные аналоги советской "Адской молотилки" - зенитной самоходной установки ЗСУ-57-2.

Как это бывает с северокорейскими образцами, до сих пор неизвестно, как они официально называются, но, поскольку их впервые заметили на военном параде в Пхеньяне в 1985 году, за ними закрепилось обозначение М1985.

Под них было использовано специально разработанное шестиопорное шасси, применяющееся в других самоходных артиллерийских установках. Предполагается, что масса установки составляет около двадцати тонн. Дизельный двигатель В-6 имеет мощность 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе - около 50 км/ч.

Скорострельность - до 120 выстрелов в минуту на один ствол. Дальность стрельбы - 6000 метров. Масса снаряда - 2,8 кг. Начальная скорость достигает 1000 м/c.

Правда, по сравнению с ЗСУ-52-2 боевая машина из КНДР более оптимизирована для работы по воздушным целям. Хотя, учитывая новые реалии, доработка не представляет какой-либо проблемы.

По данным, которые появлялись в Сети, всего было выпущено около 250 штук.

