Трамп: США продает оружие НАТО по полной цене и не тратит на Украину ни копейки

Дональд Трамп обратился к высшим чинам американской армии на экстренном совещании в Куантико, передает CNN. В своей речи президент США отметил, что страна больше не тратит деньги на конфликт на Украине, а продает вооружения НАТО по полной и справедливой цене.

Президент США Дональд Трамп обратился с речью к высшим офицерам американской армии на экстренном совещании в Куантико. Далее приводится фрагмент обращения, в котором говорится о ситуации на Украине:

Год назад мы были просто мертвой страной. Мертвой. Страна катилась в тартарары просто во всех областях: от иммиграции до военной сферы. У нас не было оружия. Мы отдавали все... отдавали все Украине. У нас ничего не было. И, между прочим, надо сказать, как вам известно, я поехал и встретился с НАТО. После этого НАТО подняла планку расходов [на оборону] с 2 до 5% ВВП — тогда миллионы, а теперь и триллионы долларов вливаются в бюджет. Они не платили 2%, потому что знали, что мы [если что] за них заплатим, а теперь они заплатили 5%. Это триллионы долларов.

И мы не тратим денег на этот конфликт [России и Украины], ни копейки. Мы продаем наше вооружение НАТО. НАТО платит нам за него, а потом отправляет Украине — или кому там они его отправляют, — могут и себе его оставить. Но мы в этом не участвуем. Ни копейки не тратим. Байден выделил 350 миллиардов долларов, неподъемная сумма — 350 миллиардов. Этого конфликта вообще не должно было быть, мы больше в этом не участвуем. Итак, я просто хочу, чтобы вы знали, что мы продаем вооружение. Наши люди [союзники] покупают вооружение. Они покупают наше вооружение по полной, справедливой цене.

Так вот, я не говорю, что мы зарабатываем, потому что не хочу говорить, что не хочу зарабатывать на конфликте. Слишком много людей гибнет. Они теряют по семь тысяч солдат в неделю. Многие из них — российские солдаты, но в основном солдаты обеих стран (Утверждение противоречит официальным данным Министерства обороны России — прим. ИноСМИ). Иногда, знаете, в Киеве запускают ракеты или беспилотники и убивают обычных людей, однако в основном это солдаты. Они теряют по семь тысяч душ.

И, знаете, они не... они не американцы. Они не мы. Они не вы, у них нет каких-то особых обязательств. Но они солдаты, молодые люди. Они расстаются со своими родителям, машут им на прощание. А затем, спустя два дня, их без всякой на то необходимости взрывают. И это основная причина, по которой я хочу довести дело до конца. Мы должны довести его до конца. То, что происходит, это просто безумие. Это самый ужасный конфликт со времен Второй мировой войны. Количество солдат, которых там убивают, просто сводит с ума. Подумайте только, еженедельно умирает по пять-семь тысяч солдат.

Так что, думаю, мы доведем дело до конца, но этот конфликт оказался самым трудным. Я так разочарован в президенте Путине. Я думал, он покончит с этим конфликтом. Он должен был покончить с ним за неделю. И я ему сказал: знаешь, выглядишь так себе. Ты четыре года ведешь боевые действия, которые должны были продлиться неделю (Президент России, также как и Министерство обороны неоднократно подчеркивали, что СВО идет по плану — прим. ИноСМИ). Ты что, бумажный тигр? И это все досадно, но, думаю, со временем мы справимся... теоретически. Я хочу постучать по дереву, потому что никогда не знаешь [как будет на самом деле].