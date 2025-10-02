Предложение Бахчели о союзе Турции с Россией и Китаем (Arabi 21, Ливан)

Arabi 21: Эрдогану предложили создать союз с Россией и Китаем

Девлет Бахчели предложил создать союз между Россией, Китаем и Турцией, чтобы противостоять США и Израилю, пишет колумнист Arabi 21. Однако эта инициатива сейчас выглядит нереалистичной, поскольку, в случае ее принятия, Турции придется радикально изменить свой внешнеполитический курс, а также выйти из НАТО и вывести войска альянса со своей территории.

Исмаил Яша (إسماعيل ياشا)

Председатель турецкой "Партии националистического движения" (ПНД) Девлет Бахчели выступил с предложением создать союз между Турцией, Россией и Китаем, чтобы противостоять так называемому "союзу зла" в лице Соединенных Штатов и Израиля. В своих провокационных высказываниях, опубликованных на сайте и в социальных сетях ПНД, он утверждал, что лучшим дипломатическим, политическим и географическим способом противостоять американо-израильскому альянсу, бросающему вызов всему миру, является союз Турции, России и Китая.

Бахчели известен своей искренней поддержкой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он даже призывает внести изменения в Конституцию, чтобы позволить Эрдогану баллотироваться на третий срок на предстоящих выборах. ПНД также является союзником "Партии справедливости и развития" (ПСР) в Народном альянсе. Между двумя лидерами существует тесная связь и взаимопонимание в процессе принятия важных политических решений и выработки позиций по ключевым вопросам, включая проект "Турция без террора". Этот проект был инициирован Бахчели, который призвал лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллу Оджалана сложить оружие и распустить сепаратистскую террористическую организацию. В результате его заявления о союзе Турции с Россией и Китаем стали более значимыми, чем заявления любого лидера оппозиционной политической партии.

Предложение Бахчели в настоящее время выглядит нереалистичным по нескольким причинам. Во-первых, такой союз означал бы, что Турция кардинально изменила свою внешнюю политику, отказавшись от западных ценностей и став более ориентированной на восток. Это также подразумевало бы выход Турции из НАТО и вывод сил НАТО с турецкой территории. Это задача не из простых, если не сказать невыполнимая. Турция также получает выгоду от членства в НАТО, хотя и не в желаемой степени. Более того, НАТО требует согласия Турции для принятия важных решений, как это было в случае со вступлением Швеции и Финляндии в альянс. Выход из НАТО ради союза с Россией и Китаем поставил бы Турцию в неловкое положение перед альянсом и сделал бы ее мишенью для западного лагеря.

Бахчели предлагает союз между Турцией, Россией и Китаем, чтобы положить конец безудержной агрессии Израиля, которую безгранично поддерживают Соединенные Штаты. Однако нельзя сказать, что Россия и Китай разделяют с Турцией общие цели и заботы или что они стремятся противостоять Израилю. В действительности отношения между Россией, Китаем и Израилем можно охарактеризовать как дружественные, хотя они и не достигают уровня отношений между США и Израилем. Палестинский вопрос — это всего лишь инструмент, который обе страны используют в своей борьбе за влияние, в соперничестве с Соединенными Штатами и для реализации своих интересов на Ближнем Востоке.

В настоящее время Турции лучше избегать союза с Россией и Китаем и оставаться в составе НАТО. Ей следует укреплять отношения как с западными, так и с восточными блоками, учитывая свои интересы. Турция должна стремиться к балансу во всех своих отношениях и к максимальной независимости в принятии решений. Ей следует продолжать наращивать свою военную мощь и развивать национальный потенциал, как она это делает сегодня.

Сейчас самый важный вопрос: "Что думает Эрдоган о предложении Бахчели?" Этот вопрос был задан президенту Турции, когда он уезжал из страны в США. Он ответил: "Честно говоря, я не полностью проследил за этим вопросом, но пусть будет так, как лучше". В своем интервью Fox News он высказал мнение, что европейские страны не смогут постоянно оказывать финансовую поддержку Украине, и что Киев не в состоянии противостоять Москве в одиночку. Он также призвал к дальнейшей поддержке Украины. Выступая во вторник на Генеральной Ассамблее ООН, он отметил, что Турция укрепляет отношения со своим союзником по НАТО, Соединенными Штатами, в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику и оборонную промышленность. Эти заявления свидетельствуют о том, что Эрдоган не поддерживает предложение Бахчели.

В годы холодной войны "Партия националистического движения" была одним из самых надежных союзников Соединенных Штатов в Турции. В свою очередь, коммунистические страны во главе с Советским Союзом и Китаем считались самыми непримиримыми врагами турецких националистов. "Бозкурт" (или "Серые волки") участвовали в столкновениях с ультралевыми группировками, считая своим долгом защищать страну от коммунистической угрозы. Аналитики расценивают предложение Бахчели как своеобразное "самоотречение".

Заявления Бахчели можно расценивать как предупреждение Соединенным Штатам перед визитом Эрдогана в Нью-Йорк и его встречей с президентом США Дональдом Трампом. Он намекнул, что у Турции есть альтернативы, помимо присоединения к западному блоку, и что НАТО может лишиться второй по величине военной державы альянса, если не будет уделять ей достаточно внимания. Он также предположил, что Турция, будучи традиционным союзником США, может поддержать этот стратегический сдвиг, если Вашингтон займет позицию в поддержку Израиля в ущерб интересам и национальной безопасности Турции.

НАТО опубликовала в своем аккаунте в соцсети X фотографию одного из самолетов пилотажной группы "Турецкие Звезды", пролетающего над проливом Босфор. Под фотографией была подпись: "Счастливой пятницы. Прекрасных выходных". Это было воспринято как ответ на предложение Бахчели и как знак того, что отношения между Турцией и альянсом сильны. Тем не менее, Анкара желает, чтобы члены НАТО, в первую очередь США, учли ее опасения и воздержались от поддержки сепаратистской террористической организации в Сирии.