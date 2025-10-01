Войти
Деловая газета "Взгляд"

Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году

157
0
0

Трамп пообещал выделить более триллиона долларов армии США в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рекордно увеличить финансирование вооруженных сил США в следующем году, превысив отметку в триллион долларов.

Трамп сообщил о намерении в 2026 году выделить более одного триллиона долларов на нужды вооруженных сил США, передает РИА "Новости". Это станет крупнейшей военной статьей расходов в истории страны.

"Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более 1 триллиона долларов на наши вооруженные силы в 2026 году, и это будет самая большая сумма в истории нашей страны, 1 триллион... это чертовски большие деньги", – заявил Трамп перед высшим офицерским составом ВС США.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности и поддержания ведущей роли Соединенных Штатов на международной арене. Подробности о том, какие именно направления военного бюджета будут приоритетными, озвучены не были.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ведут переговоры с крупнейшими оборонными компаниями об ускорении производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

Ольга Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)