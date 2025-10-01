Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году

Трамп пообещал выделить более триллиона долларов армии США в 2026 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен рекордно увеличить финансирование вооруженных сил США в следующем году, превысив отметку в триллион долларов.

Трамп сообщил о намерении в 2026 году выделить более одного триллиона долларов на нужды вооруженных сил США, передает РИА "Новости". Это станет крупнейшей военной статьей расходов в истории страны.

"Очень важно, что с этой целью я намерен потратить более 1 триллиона долларов на наши вооруженные силы в 2026 году, и это будет самая большая сумма в истории нашей страны, 1 триллион... это чертовски большие деньги", – заявил Трамп перед высшим офицерским составом ВС США.

По его словам, такая мера необходима для обеспечения безопасности и поддержания ведущей роли Соединенных Штатов на международной арене. Подробности о том, какие именно направления военного бюджета будут приоритетными, озвучены не были.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ведут переговоры с крупнейшими оборонными компаниями об ускорении производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

Ольга Иванова