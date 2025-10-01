Daily Shincho: высокие технологии проигрывают простым "Тойотам" на поле боя

Японии следует пересмотреть свою стратегию вооружений, исходя из уроков конфликта на Украине, пишет Daily Shincho. Высокотехнологичное оружие оказалось неэффективным в суровых климатических условиях. Обычные гражданские машины типа "Тойоты" показали себя лучше в сражениях, чем немецкие танки.

Наисовременнейшее оружие Германии не прошло проверку на поле боя: в российско-украинском конфликте оно оказалось бесполезным! Немецкие СМИ опубликовали впечатляющий репортаж с передовой. Даже нам, японцам, в это трудно поверить. Ведь немецкая промышленная продукция известна своим высочайшим качеством. Безусловно, мы у себя на родине считаем неоспоримым тот факт, что товары, произведенные в Японии, практически безотказные. Мы испытываем сильное недоверие к американскому автопрому. Но вот немецкие автомобили в Японии пользуются большим спросом. По идее, и немецкое оружие должно отличаться высоким качеством. Что же пошло не так?

Что же, черт возьми, произошло в войсках Германии? Немецкие СМИ с ужасом пишут: "30 января 2025 года заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве выступил с докладом перед аудиторией, насчитывающей около 200 младших офицеров бундесвера. Докладчик откровенно описал реалии поля боя, вызвав у офицеров глубокий шок. Он резко раскритиковал дефекты восьми образцов новейшего оружия, произведенного Германией и поставленного на Украину, заявив, что они „непригодны для боевых действий“". Стенограмма лекции была засекречена. Однако дальнейшее лишний раз подтвердило: ничего секретного не бывает. Материалы все же попали в руки некоторых немецких СМИ, в частности, авторитетной газеты Süddeutsche Zeitung, которая и опубликовала подробную сенсационную статью.

Сильнее всего разочаровала самоходная артиллерийская установка PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000). Они выпускались в период с 1997 по 2002 год, всего было произведено 185 единиц. Как и подобает современному оружию, САУ оснащена системой наведения с использованием GPS и лазеров. Предполагалось, что снаряды будут бить точно в цель и нанесут российским вооруженным силам серьезный урон. Но что-то пошло не так...

Северокорейские снаряды оказались куда эффективнее

Согласно докладу немецкого дипломата, гаубица Panzerhaubitze 2000 имеет "настолько высокую техническую уязвимость, что ее пригодность для ведения войны ставится под серьезное сомнение". До 2022 года вся НАТО во главе с Соединенными Штатами полагала, что высокопроизводительное цифровое оружие будет способно эффективно и быстро уничтожать вражеские силы. Реальность показала, что количество все еще превалирует над качеством. Шквальный залп северокорейскими снарядами куда продуктивнее одного точного и сверхсовременного выстрела.

Прекрасно показало себя оружие времен холодной войны

Докладчик не просто раскритиковал новейшее немецкое оружие, назвав его бесполезным. Он еще и сообщил, что устаревшее оружие времен холодной войны оказалось весьма эффективным на поле боя. Какова ирония судьбы!

Давайте сравним Leopard 2-A6, современный танк, состоящий на вооружении немецкой армии, с танком Leopard 1, который ФРГ разработала в годы холодной войны. Leopard 2-A6 — один из самых мощных танков в мире, и не будет преувеличением сказать, что он непобедим, учитывая его характеристики. Он оснащен передовой цифровой системой управления огнем и мощной броней. Но этот танк слишком тяжелый! На украинском фронте его 60 тонн веса просто-напросто вязнут в грязи, он не способен передвигаться по пересеченной местности. А его высокотехнологичность играет против него: при поломке танк практически невозможно починить. Украинские солдаты не обладают для этого достаточной квалификацией, и даже запчасти достать проблематично.

Продуктивность зенитной самоходной установки Gepard

Докладчик полагает, что танки Leopard 1 подходят для боевых действий куда лучше. Меньше вес, отсутствуют передовые цифровые компоненты, что значительно снижает затраты на обслуживание и ремонт.

Хорошо себя показали и "Гепарды" — зенитные самоходные установки, начавшие приниматься на вооружение в 1973 году.

Зенитная самоходная установка (ЗСУ) Gepard построена на основе шасси немецкого танка Leopard 1 и оснащена зенитной пушкой. "Гепардов" разрабатывали для борьбы с низколетящими самолетами, но против беспилотников они тоже оказались эффективны. В результате ЗСУ Gepard законсервировали, поскольку те не могли ничего противопоставить современным бортовым ракетам: теперь хлам времен холодной войны получил новую жизнь. Так бегун на стадионе отстает на круг, но все же вырывается вперед. Детали "Леопардов" и "Гепардов" во многом взаимозаменяемы, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Ракеты малой и средней дальности IRIS-T, разработанные совместно Германией, Швецией и Италией, тоже признаны эффективными, однако тут все неоднозначно: цена боеприпасов настолько высока, что их не представляется возможным обеспечить в необходимом количестве.

До начала российско-украинского конфликта, западные военные эксперты полагали, что активная цифровизация вооружения поможет эффективнее побеждать противника. Однако это была всего лишь теория кабинетных вояк, напрочь игнорировавшая все реалии поля боя.

"Тойоты" оказались прочнее танков

Тот факт, что новейшее оружие Германии оказалось бессильным в войне на Украине, напоминает мне поговорку: "Порой качество убивает количество". Слишком много хорошего порой тоже нехорошо. Сверхвысокотехнологичное оружие не подходит для суровых условий сражений в грязи. Императорский флот Японии некогда тоже выстроил лучшие в мире линкоры "Ямато" и "Мусаси", используя новейшие технологии того времени. Однако к моменту завершения их строительства основной силой на поле боя уже стали авианосные оперативные группы и палубная авиация.

При разработке и эксплуатации вооружения важно соблюдать баланс между прогнозированием и оценкой реальной ситуации на поле боя. Кроме того, любым оружием нужно еще уметь воспользоваться. Даже если высокотехнологичный управляемый артиллерийский снаряд попадает в цель в 100% случаев, при малом количестве попаданий вся эта точность оказывается бессмысленной и бесполезной. Как уже говорилось, шквальный огонь недорогих северокорейских снарядов оказывается куда эффективнее одного, пусть и стопроцентно точного попадания.

Адмирал Хэйхатиро Того, одержавший победу в Цусимском сражении, известен высказыванием: "Одно орудие, поражающее 100% целей ста выстрелами, лучше, чем 100 орудий, поражающих цели один раз". Однако многие офицеры высшего командования Императорского флота Японии с этим не соглашались, утверждая, что лучше иметь 100 орудий, поражающих цели одним выстрелом. Нечто подобное произошло и на полях российско-украинского конфликта.

Один из важных уроков этого конфликта заключается в том, что гражданская продукция может оказаться значительно эффективнее военной. Так, например, автомобили Toyota Land Cruiser оказались куда продуктивней на полях сражений, чем танки! Они прочные, массивные и просты в обслуживании.

Во время заварушки в Чаде в 1980-х годах правительственные войска, а также и повстанцы устанавливали базуки и крупнокалиберные пулеметы на автомобили Toyota. Это оказалось весьма эффективно. Последнюю фазу чадско-ливийского конфликта даже прозвали "войной Тойот".

Военные по всему миру признают, что автомобили Toyota зачастую более эффективны в бою, чем танки, которые сложны в обслуживании, расходуют массу топлива и плохо маневрируют. Последние годы в Сирии это лишний раз подтвердили.

Так на каком же вооружении лучше сделать акцент Японии?

Фактически, разработку актуального вооружения, в частности, в Соединенных Штатах, придется начать с нуля. Конфликт на Украине продемонстрировал это крайне ярко. Излишне высокотехнологичное оружие необходимо перепроектировать. Инновационные разработки и вовсе следует притормозить: по крайней мере, до тех пор, пока не будут определены тактика и стратегия противодействия угрозе беспилотников.

Гегемонистские амбиции Китая становятся все более очевидными в Восточной Азии, что вынуждает Силы самообороны реагировать. Хотя укрепление оборонного потенциала является неотложной задачей, спешить — только людей смешить. Нам следует извлечь уроки из украинского кризиса и тщательно подумать о том, какое оружие следует использовать для защиты Японии.