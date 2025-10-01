Как ИИ пытался анализировать кадры с бойцом в «антитепловизионном» плаще

Источник изображения: topwar.ru

Дроны стали одной из неотъемлемой составляющей в украинском конфликте. Они массово применяются и Вооружёнными силами России, и противником. Причём их вездесущий характер кардинально меняет сами подходы и к обороне, и к наступательным действиям.

Практически любое движение личного состава и техники «срисовывается» дроноводом, причём сам дрон может быть как «просто» разведывательным, так и разведывательно-ударным (РУД).

Важнейшее значение в связи с этим приобретают средства маскировки. Один из вариантов для маскировки личного состава – специальные маскирующие плащи.

На кадрах демонстрируется «работа» такого «антидронового» плаща. Бойца на кадрах, получаемых с камеры БПЛА, действительно, практически невозможно разглядеть. Плащ используется для маскировки фактически от любых систем ночного видения (не только тех, что на дронах).

Для анализа кадров нами были использованы несколько доступных систем искусственного интеллекта, которые на выходе выдавали различные описания. Но ни одно из них не соответствовало тому, как если бы нейросеть обнаружила второго человека. Наиболее приближённый вариант с описанием от ИИ выглядел так: «Тепловизор с воздуха определил наличие человека на местности рядом с машиной». Когда ИИ получал вопрос, сколько людей на видео, то лучший ответ был таким: «Сначала один, потом двое». Следующий вопрос для ИИ: «Откуда на видео взялся второй человек?» Ответ, граничащий с гениальностью: «Он появился на 8-й секунде». И не поспоришь…

Источник изображения: topwar.ru

Другими словами, используемый антитепловизионный плащ эффективен. И если даже противник изыскивает возможность использования БПЛА, камера которого оснащена ИИ (или как минимум в «аппаратной» искусственный интеллект используют для анализа передаваемого с БПЛА потокового видео), то вероятность обнаружения «нейронкой» бойца, скрытого под таким плащом, крайне низка. Ещё ниже она, если анализ потокового видео производит человек. Правда, важная деталь: если дрон с ИК-камерой не оказался на слишком близком расстоянии (порядка 100-150 м).

Что немаловажно при использовании такой маск-накидки, так это то, чтобы она как можно меньше соприкасалась с телом человека. Любой контакт будет добавлять тепловую сигнатуру. Поэтому распространённый вариант ношения такого плаща для скрытности от дрона с тепловизором – «на рюкзак» за спиной или же на несколько слоёв одежды с хорошей термоизоляцией. Зачастую такой плащ изнутри покрывают теплоотражающей подкладкой в варианте «Коламбия».

Однако такой плащ в любом случае нагреется через некоторое время. Поэтому его эффективность высока в течение нескольких минут, чего вполне может хватить, например, для перехода через просеку, дорогу или участок местности в городе. Разгуливать в нём часами не имеет смысла.