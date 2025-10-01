Войти
«Меняет баланс в регионе»: Пакистан показал испытания крылатой ракеты Fatah-4

Источник изображения: topwar.ru

30 сентября Минобороны Пакистана показало видео испытаний (как утверждается, успешных) крылатой ракеты наземного базирования Fatah-4 собственной разработки.

Fatah-4 представляет собой дозвуковую КР с наземным стартом. Её масса составляет 1530 кг, вес осколочно-фугасной БЧ 330 кг, длина около 7,5 м, заявленная максимальная дальность 750 км, крейсерская скорость 0,7 Маха. Ракета предназначена для полёта на малой высоте (около 50 м), огибая рельеф.

Заявленная КВО – порядка 5 м, что обеспечивается комбинированным навигационным комплексом GPS/ИНС и двухрежимной ГСН (оптико-электронная/инфракрасная и радиолокационная), сопоставляющей изображения для коррекции наведения. Как утверждается, ГСН в работе помогает ИИ, она снаряжена средствами РЭБ.

Fatah-4 занимает промежуточное положение между тактическими ракетами с малой дистанцией полёта и дальнобойными стратегическими системами. Примерным индийским аналогом является дозвуковая КР наземного базирования Nirbhay, хотя Fatah-4 быстрее прошла путь от презентации до принятия на вооружение.

Источник изображения: topwar.ru

Новая ракета меняет баланс сил в регионе

- полагают местные обозреватели.

Fatah-4 относится к перечню средств поражения, передаваемых в ведение вновь созданного армейского ракетного командования, которое получает на вооружение изделия с конвенциональной «начинкой», в то время как ядерные системы остаются в ведении стратегических сил.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
