США снова перебрасывают на Ближний Восток воздушные танкеры KC-135 Stratotanker

Источник изображения: topwar.ru

США снова перебрасывают боевые самолеты и топливные заправщики на Ближний Восток, ситуация напоминает июньскую, когда американские самолеты вовсю помогали Израилю в конфликте с Ираном. О переброске авиации сообщают мониторинговые ресурсы, отслеживающие ситуацию в воздухе.

Согласно данным сайта Flightradar, переброшенные в Европу из США топливозаправщики Boeing KC-135 Stratotanker продолжили полет в сторону Ближнего Востока и уже прибыли в Катар, приземлившись на авиабазе Аль-Удейд, являющейся основной и крупнейшей базой ВВС США в данном регионе. База считается ключевым центром воздушного командования и операций США в Западной Азии, обеспечивая операции в Ираке, Сирии, Афганистане и других странах региона.

По предварительным данным, ВВС США перебросили в Катар порядка десяти самолетов-заправщиков. Как отмечают эксперты, последний раз такая активность была во время войны Израиля и Ирана, когда американцы оказывали поддержку еврейскому государству, заправляя боевую авиацию Израиля.

Источник изображения: topwar.ru

Пока никаких официальных комментариев от командования ВВС США не последовало, по последней информации, боевые действия в регионе Ближнего Востока вести не планируется. Хотя, с другой стороны, вполне возможно, что Нетаньяху опять что-то задумал, а Трамп его снова его поддержит. В общем, будем ждать развития событий.

