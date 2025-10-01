"Никто не устоит". Пентагон объявил о подготовке к войне

Глава Пентагона Хегсет объявил войну главной миссией ведомства

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Андрей Коц, Виктор Жданов. Только боевые действия, никакой политкорректности и усиленная физическая подготовка — Пентагон раскрыл детали своей новой стратегии. Главной миссией станет "подготовка к войне и победе". Как изменятся американские Вооруженные силы — в материале РИА Новости.

Срочный сбор

Министр обороны Пит Хегсет умело нагнетал интригу. Объявили срочный сбор командования — высших офицеров вызвали в том числе из-за границы. В СМИ гадали: грядут чистки? США сворачивают военное присутствие в Европе?

На самом деле генералов собрали на базе морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния), чтобы представить новую стратегию Пентагона. Хегсет пообещал преодолеть упадок в армии, в котором виноваты глупые и безрассудные политики. И озвучил достаточно пугающую доктрину. Похоже, Соединенные Штаты собрались воевать по-крупному.

Внешняя политика милитаризуется. "Мы должны готовиться к войне и победе. Непреклонно и бескомпромиссно. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь этого не хочет. А потому, что мы любим мир", — заявил Хегсет. Это называется "мир через силу". Пацифизм, по его словам, "опасен и наивен".

Министр призвал искоренить в армии "бородатых женщин" — трансвеститов* и им сочувствующих. А также: "Никаких больше бород, длинных волос, внешних элементов самовыражения. Мы подстрижемся, побреемся и вернемся к стандартам".

Упомянув актуальную для США проблему ожирения молодежи, Хегсет призвал каждого военнослужащего дважды в год сдавать нормативы по физической подготовке. "В равной степени недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов в коридорах Пентагона и в командовании по всей стране, по всему миру. Это плохо выглядит", — отметил министр.

Расходы на вооружения увеличатся. "Требуется больше войск, боеприпасов, беспилотников, систем Patriot, подводных лодок, бомбардировщиков B-21. А также инноваций, искусственного интеллекта во всем и опережения событий. Нам нужно стать сильнее и быстрее", — подчеркнул глава Пентагона.

Надо активно развивать технологии, связанные с перехватом дронов и радиоэлектронной борьбой, наращивать силы в киберпространстве и космосе. По мнению Хегсета, это первостепенные меры для восстановления боеспособности.

Пентагон Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

От атомных субмарин к линкорам

Затем к генералам обратился Дональд Трамп. "Ни одна страна не осмелится бросить нам вызов: мы настолько могущественны, что ни один враг не может даже подумать о победе над нами", — заявил он.

И обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что США лишились оружия из-за бездумной поддержки Киева. "Год назад мы были мертвой страной. Мы были мертвы. Эта страна катилась в ад. Мы были мертвы во всех отношениях — от иммиграции до армии. У нас не было оружия. Мы все отдали, все отдали Украине. У нас ничего не было", — сказал президент.

В следующем году он намерен потратить на армию более триллиона долларов. "Это рекорд. <...> Это чертовски большие деньги", — уточнил хозяин Белого дома.

И добавил: "Мы модернизируем ядерное оружие и надеемся, что нам никогда не придется его применять".

Американский флот, по словам президента, значительно превосходит российский и китайский. "Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет. Россия, кстати, вторая", — сообщил Трамп, подтвердив, что ранее приказал перебросить "одну или две подводные лодки" к российским берегам.

Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

При этом он не исключил строительство новых линейных кораблей, которые уже давно считаются устаревшими. "Возможно, нам стоит снова задуматься о линкорах. <...> И мы на самом деле обсуждаем это. Кто-то скажет: "Нет, это устаревшие технологии". Я так не думаю", — объяснил президент. Также, по его мнению, США нагнали Россию и Китай в космосе благодаря созданным им космическим силам.

Трамп дал генералам понять, что тех, кто не согласен с ним, на высоких постах не оставят: "Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из комнаты. Конечно, вместе с этим уйдут и ваше звание, и ваше будущее".

Напомним: в начале сентября Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны, что более соответствует, по его словам, "состоянию дел в мире".

Пит Хегсет и Дональд Трамп на встрече с высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Главное направление

Столь резкие выступления направлены в первую очередь против сближения России и Китая, считает ведущий аналитик РИСИ Сергей Ермаков.

"Воинственность была присуща риторике и предыдущей администрации. Но сейчас все чаще говорят именно о войне. В условиях, когда складываются непростые отношения с европейскими союзниками, нужно продемонстрировать мощь Соединенных Штатов. Готовность к совместным усилиям", — указал он в беседе с РИА Новости.

Совещание такого уровня беспрецедентно, подчеркнул эксперт. Собрать почти весь высший командный состав в одном месте с точки зрения безопасности — поступок не самый разумный, но эффект сильный. В том числе это демонстрация "для внутреннего пользования", уточняет Ермаков. От американских военачальников требуют больше лояльности нынешней администрации, которая намерена расширить степень их участия в решении различных проблем страны.

Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что совещание провели в связи с переименованием министерства и тем, что оборонительная доктрина меняется на наступательную.

"Кроме того, Трамп недавно потребовал усилить оборону на границе с Латинской Америкой. Также акцент смещается на Азиатско-Тихоокеанский регион. Высшему командному составу нужно ставить соответствующие задачи", — объясняет он.

Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

На совещании могли обсудить и новые военные разработки. Прежде всего — в ядерной триаде. "Четыре опытных бомбардировщика B-21 "Рейдер" у них уже есть. Кроме того, подлодки "Коламбия". Ну и, конечно же, межконтинентальные баллистические ракеты "Сентинел", — перечисляет эксперт. — На вооружение принимают микроволновую пушку Leonidas для борьбы с дронами. Кроме того, есть проекты электромагнитного оружия".

Многие такие разработки засекречены. Кнутов обращает внимание на истребитель шестого поколения, о котором до сих пор известно очень мало. Со следующего года у США должна сложиться общая конфигурация "Золотого купола" — многоуровневой системы противоракетной обороны. Это также требует перестройки Пентагона.

Американский противоракетный комплекс системы THAAD Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.