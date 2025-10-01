Источник изображения: topwar.ru
Европейские власти всячески пытаются дискредитировать Россию, обвиняя её в организации «налётов» дронов на европейские столицы. Так, в Дании звучат заявления о причастности нефтяного танкера Pushpa, направлявшегося в Индию через Балтику, к недавнему появлению светящихся БПЛА в небе страны – якобы они были запущены с его борта.
Капитан объяснил движения судна необходимостью уклониться от ветра, но танкером, уже перебравшимся через Ла-Манш, решили заняться всерьёз. ВМС Франции задержали его и отбуксировали в Брест:
В прокуратуре Бреста пояснили, что расследование ведётся в связи с «отсутствием документов, подтверждающих национальную принадлежность и флаг судна», а также «отказом выполнять указания властей». По словам бывшего капитана ВМС Дании Йенса Кристофферсена, удивительно, что французский флот решил задержать танкер в международных водах:
Пока в ЕС пытаются сфабриковать уголовное дело, голос подал глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив о якобы причастности российского «теневого флота» к «налётам» дронов на европейские города. В связи с этим он предложил закрыть Балтийское море для танкеров из РФ.
В ЕС уже на протяжении нескольких лет раздумывают о блокаде перевозок из России, идущих через Балтику. Однако среди европейских лидеров имеются опасения, что это спровоцирует прямой военный конфликт.