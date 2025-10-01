Войти
Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное фото

Европейские власти всячески пытаются дискредитировать Россию, обвиняя её в организации «налётов» дронов на европейские столицы. Так, в Дании звучат заявления о причастности нефтяного танкера Pushpa, направлявшегося в Индию через Балтику, к недавнему появлению светящихся БПЛА в небе страны – якобы они были запущены с его борта.

Капитан объяснил движения судна необходимостью уклониться от ветра, но танкером, уже перебравшимся через Ла-Манш, решили заняться всерьёз. ВМС Франции задержали его и отбуксировали в Брест:

Ведётся расследование в связи с подозрением на нарушение закона на судне

- заявили в командовании.

В прокуратуре Бреста пояснили, что расследование ведётся в связи с «отсутствием документов, подтверждающих национальную принадлежность и флаг судна», а также «отказом выполнять указания властей». По словам бывшего капитана ВМС Дании Йенса Кристофферсена, удивительно, что французский флот решил задержать танкер в международных водах:

Это можно классифицировать как захват судна.

Пока в ЕС пытаются сфабриковать уголовное дело, голос подал глава киевского режима Владимир Зеленский, заявив о якобы причастности российского «теневого флота» к «налётам» дронов на европейские города. В связи с этим он предложил закрыть Балтийское море для танкеров из РФ.

Мы ждём выводов от наших военных. Столь серьёзные решения не принимаются лишь на основе слов Зеленского, так как они будут иметь как социальные, так и экономические последствия

- заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

В ЕС уже на протяжении нескольких лет раздумывают о блокаде перевозок из России, идущих через Балтику. Однако среди европейских лидеров имеются опасения, что это спровоцирует прямой военный конфликт.

