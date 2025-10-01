В Совфеде назвали причины роста числа призывников в осенний призыв

Бондарев: увеличение числа призывников связано с обострением давления на РФ

В ходе осеннего призыва 2025 года в России ожидается увеличение числа призывников, что связано с несколькими факторами, в том числе с изменениями демографической ситуации. Об этом 30 сентября заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В весеннюю призывную кампанию текущего года на самом деле было призвано меньше запланированного количества призывников. Поэтому текущим осенним призывом общее количество призывников условно уравнивается», — сказал он.

Депутат также связал рост числа призывников с демографическими изменениям. Он пояснил, что увеличение количества новобранцев по сравнению с 2016 годом практически на треть обусловлено тем, что в настоящее время подросло поколение, родившееся в спокойные годы 2006–2007, когда в стране наблюдался рост благосостояния и, соответственно, рождаемости.

«В то же время сейчас перед государством и Вооруженными силами России поставлены новые задачи, связанные не только с появлением новых родов и видов войск, но и с реализацией долгосрочных стратегических программ развития силового блока и оборонно-промышленного комплекса, что требует дополнительного количества военнослужащих», — отметил Бондарев.

По его мнению, актуальные внешние угрозы значительно способствуют росту числа призывников. Это связано с продолжающимся обострением внешнего давления на Россию со стороны коллективного Запада, увеличением дислокации вражеских сил у границ страны, а также с продолжающимися поставками вооружений на Украину и нарастающей агрессией против российского государства.

Тем не менее депутат заверил, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции (СВО) для ведения боевых действий.

«При этом призывники не будут направляться в зону СВО для ведения боевых действий — напротив, из их числа будут восполняться войсковые части родов войск Вооруженных сил России для прохождения срочной службы согласно действующему законодательству. А решение поставленных задач в рамках СВО сегодня успешно решаются с помощью контрактников, в том числе имеющих опыт боевых действий», — заключил эксперт.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве – 2025, который стартует 1 октября. Ожидается, что он станет наиболее крупной призывной кампанией за последние девять лет: в этом году планируется отправить служить 135 тыс. человек, до этого больше набирали только в 2016 году — 152 тыс. человек.