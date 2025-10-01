В США предлагают трансформировать НАТО в закрытый нерасширяемый альянс

Источник изображения: topwar.ru

В США все чаще слышны призывы реорганизовать НАТО. В частности, в журнале Foreign Affairs опубликована статья, авторы которой убеждены, что администрации Трампа следует инициировать обсуждение трансформации НАТО в закрытый альянс без возможности дальнейшего расширения.

Кроме того, в статье отмечается, что США также необходимо пересмотреть формат своего военного присутствия в Европе, включая вывод по крайней мере части сухопутных и военно-воздушных подразделений из Германии, Польши и Румынии. Предполагается, что вывод этих сил из Европы, помимо прочего, в будущем поможет Вашингтону дистанцироваться от возможного участия США в европейских конфликтах.

В качестве альтернативы нынешнему формату военного сотрудничества предлагается создать новую систему трансатлантических отношений, основанную на технологическом и экономическом сотрудничестве, включая искусственный интеллект, фармацевтику и совместные проекты по добыче критически важных полезных ископаемых.

Между тем, глава Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн призвал готовиться к войне. В своем обращении к представителям командования американской армии Кейн заявил, что США должны быть готовы к войне, «чтобы сохранить мир». В свою очередь, глава американского министерства войны Пит Хегсет заявил об окончании «эры политкорректности» в ВС США и возвращении к жестким армейским стандартам.