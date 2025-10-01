Войти
«Запрём Турцию в Чёрном море»: Греция массово закупает фрегаты

Фрегат Carlo Margottini (F 592) класса Bergamini ВМС Италии

На фоне усиления военно-морской мощи Турции, развернувшей активное строительство боевых кораблей, имеющая неулаженные с ней территориальные споры Греция приступила, в целях поддержания паритета, к массовой закупке фрегатов за рубежом.

С 2021 года Афины заказали четыре фрегата типа FDI из Франции (первый должен быть поставлен в октябре 2025 года). Теперь подписана декларация о намерениях, предполагающая возможность приобретения из наличия до четырёх итальянских фрегатов класса Bergamini FREMM по схеме «2+2» (два по твёрдому контракту, два по возможному опциону, с передачей в течение 1-2 лет).

ТТХ фрегата класса FDI

Фрегаты класса Bergamini имеют длину 144 м, водоизмещение около 6500 тонн при полной загрузке, используют малошумные дизель-генераторы и развивают скорость около 27 узлов, дальность плавания превышает 6000 морских миль. Существует два варианта комплектации: в конфигурации общего назначения, оптимизированной для нанесения ударов и патрулирования, и в противолодочном исполнении. Какая именно версия интересует Афины, пока неизвестно.

ТТХ фрегата класса Bergamini

Корабли возрастом около десяти лет, с отличными характеристиками и в отличном состоянии

- заявил министр обороны Греции Никос Дендиас.

Всего на вооружении ВМС Италии состоит 10 фрегатов типа Bergamini (из них 4 в версии ПЛО), передача ещё двух ожидается. Их постройка ведётся с 2008 года и должна завершиться в 2030 году.

Вооружение фрегата класса Bergamini

Развёртывание мощных группировок фрегатов позволит доминировать в ближней морской зоне. Турции придётся запереться в Чёрном море

- заявляют греческие обозреватели.

Однако столь позитивный настрой вызывает определённые сомнения. Учитывая, что Турция имеет более мощный флот и активно вооружается беспилотниками, как морского, так и воздушного базирования, для Греции было бы более рациональным сделать ставку на безкипажные дроны, авиацию (в том числе беспилотную) и подлодки, а не вкладывать основные средства при обновлении ВМС в массовую закупку фрегатов и надводных кораблей в целом.

  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Италия
Турция
Франция
Проекты
DCNS FREMM
БПЛА
