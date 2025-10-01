Трамп и Эрдоган: чего каждая сторона хочет от другой? (Al Mayadeen, Ливан)

Al Mayadeen: встреча Трампа и Эрдогана определила новый виток в отношениях стран

Помимо проблематичных торговых соглашений, одной из главных тем встречи Трампа и Эрдогана стали события в Сирии, пишет колумнист Al Mayadeen. В целом довольно запутанные взаимоотношения США и Турции, по словам автора, долгое время сопровождаются взаимными обвинениями.

Хосни Махалли (حسني محلي)

Политические круги полагают, что встреча Трампа и Эрдогана, а также события, произошедшие в Белом доме, станут определяющими для развития личных отношений между двумя президентами и окажут значительное влияние на отношения между двумя странами.

Президент США Дональд Трамп придает большое значение своим личным отношениям с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, учитывая стратегическое положение этой страны в региональных и международных расчетах Америки.

Спустя восемь месяцев после того, как он заявил о "прямой роли Турции в недавних событиях в Сирии и приходе к власти в Дамаске группировки Ахмеда аш-Шараа и лояльных ему фракций", президент Трамп вновь поднял этот вопрос во время встречи с Эрдоганом в Белом доме, которая состоялась в четверг.

"Этот человек предпочитает не говорить об этом, но именно он несет основную ответственность за смену режима в Сирии и приход к власти группировки Ахмеда аш-Шараа и ее сторонников. Для него это огромное достижение, ведь он смог взять Сирию под свой контроль. Турки пытались это сделать на протяжении двух тысяч лет, и вот теперь у них это, наконец, получилось. Это победа как для него, так и для Турции, поскольку правящие в Сирии группировки полностью лояльны к нему", — заявил Трамп.

Хотя наблюдатели высказывали разные точки зрения на это заявление, президент Трамп поспешил поставить Эрдогана в неловкое положение перед миллионами зрителей, которые смотрели интервью в прямом эфире.

Говоря о фальсификации выборов 2020 года, на которых он проиграл Байдену, Трамп заявил: "Демократы сфальсифицировали эти выборы, и вы, Эрдоган, знаете о фальсификациях лучше, чем кто-либо другой". Это была отсылка к обвинениям оппозиции в адрес Эрдогана на президентских выборах и референдуме 2017 года, когда он изменил парламентскую форму правления на президентскую, став абсолютным правителем страны. Позднее было заявлено, что результаты референдума были сфальсифицированы.

Прежде чем Трамп успел высказаться на пресс-конференции, его посол в Анкаре Том Баррак сделал заявление за день до встречи американского лидера с Эрдоганом в Белом доме: "Турция — это демократия с нотками авторитаризма".

"Мы много обсуждали с президентом Трампом отношения с Турцией и ее лидером, президентом Эрдоганом. В результате мы решили оказать ему поддержку в обмен на его содействие. Мы предоставили ему необходимую легитимность", — добавил он.

Госсекретарь США Марко Рубио высказал критику в адрес иностранных лидеров, которые высказываются против политики Вашингтона. Он заявил: "Эти лидеры, включая президента Эрдогана (при этом он упомянул только Эрдогана), резко критикуют нас в своих обращениях к народу, но когда приезжают сюда, они умоляют нас о возможности встретиться с президентом Трампом хотя бы на пять минут".

Заявления Баррака и госсекретаря Рубио вызвали бурную реакцию в политических, медийных и общественных кругах Турции. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озал счел их "прямым оскорблением Турции и ее президента". Он призвал президента Эрдогана ответить на эти оскорбления, а также на те, с которыми он столкнулся в Белом доме, когда Трамп пытался продвигать американскую военную продукцию. Трамп пообещал "устранить все препятствия для продажи Турции американских самолетов F-35, но только если Эрдоган выполнит то, что от него требуется".

События, произошедшие во время почти двухчасовой пресс-конференции, на которой президент Эрдоган не смог дать прямого ответа на выпады президента Трампа, направленные лично против него, возможно, знаменуют новый этап в личных отношениях между этими двумя лидерами. Стало очевидно, что Вашингтон возлагает большие надежды на эти отношения, которые ранее подвергались резкой критике со стороны турецкой общественности в течение первого срока правления Дональда Трампа (2016–2020).

Затем президент Трамп в своем Twitter (ныне — Х) пригрозил Эрдогану уничтожить экономику Турции, если тот не освободит американского пастора Брансона. Этой угрозы оказалось достаточно, чтобы добиться немедленного освобождения пастора из тюрьмы — уже 12 октября 2018 года, на следующий день после публикации.

Позже, на своей последней пресс-конференции, Трамп с гордостью упомянул об этой "победе", подчеркнув, что если бы он не вмешался и не освободил Брансона, тот мог бы провести в тюрьме 35 лет. 20 октября 2019 года Трамп направил письменное обращение к президенту Эрдогану, в котором призвал его немедленно прекратить военные действия к востоку от Евфрата против сирийских курдских ополченцев. Он написал ему: "Не будь дураком. Сядьте с Мазлумом Абди и согласуйте совместный план по решению этой проблемы".

Этот шаг имеет как политическую, так и стратегическую значимость в личных отношениях между Эрдоганом и Трампом. Оба лидера всегда уделяли внимание экономическим и финансовым аспектам своих отношений. Они договорились о снижении пошлин на многие американские товары, которые импортирует Турция. Кроме того, Анкара подписала двадцатилетнее соглашение о закупке сжиженного природного газа у Вашингтона. Трамп также заявил, что намерен обсудить возможную продажу истребителей F-16 и F-35 Турции.

Turkish Airlines также заключила договор с Boeing на поставку более 200 самолетов. Это соглашение стало дополнением к другим договорам, которые были подписаны между двумя сторонами, включая сотрудничество в области ядерной энергетики.

Президент США Дональд Трамп еще раз призвал своего турецкого коллегу "держаться подальше от России не только в экономическом и торговом плане, но и в политическом, учитывая, что Турция — важнейший член НАТО".

"Эрдоган согласился на все требования и условия Америки, как политические, так и экономические, в обмен на дальнейшую поддержку со стороны США, чтобы оставаться у власти любой ценой", — заявил лидер НРП Озгюр Озал.

Его заместитель, Ильхан Озкал, заявил: "То, что произошло в Белом доме, можно описать как личную сделку между Трампом и Эрдоганом. Главной темой переговоров стала Сирия, ее внутренние и региональные аспекты. Особое внимание было уделено встрече аш-Шараа и Нетаньяху, а также перспективам турецко-израильского примирения, которое является одним из ключевых приоритетов президента Трампа".

Если президент Трамп действительно считает, что Эрдоган несет ответственность за события в Сирии и фальсификации на выборах в Турции, а также думает, что Эрдоган нуждается в нем, то предстоящие дни и недели принесут немало неожиданностей, касающихся роли Турции в Сирии и в регионе в целом. Это соответствует планам и проектам Америки, которые, как утверждает Трамп, всегда были и будут служить интересам Израиля. И это несмотря на его периодические замечания о поведении Нетаньяху в секторе Газа, не говоря уже о Ливане, Сирии, Иране, Йемене и даже Катаре.

Это объясняет интерес мировых СМИ к признанию палестинского государства некоторыми западными странами. Это было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от более важного события — участия президента Ахмеда аш-Шараа в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

Удивительно, что никто не вспоминает, что Ахмед аш-Шараа и его группировки "Джебхат ан-Нусра"* и "Хайят Тахрир аш-Шам"* были признаны террористическими организациями как США, так и международными организациями, включая Совет Безопасности ООН. Однако теперь он выступает в роли президента Сирии.

14 мая в Эр-Рияде — при посредничестве Эрдогана и Мухаммеда ибн Салмана — Трамп обнял его [аш-Шараа]. Он пригласил его встретиться, от имени "радикального ислама", со своим новым идеологическим другом — экстремистским евреем Нетаньяху, который не скрывает своих религиозных, идеологических и стратегических намерений не только в Сирии, но и в регионе в целом, включая Турцию. Скоро мы узнаем, чего Трамп ожидает от Турции и ее президента Эрдогана в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. В обмен на это он хочет обеспечить свое дальнейшее пребывание у власти в течение максимально возможного периода, что поможет ему достичь своих целей!

* Террористическая организация, запрещенная в РФ