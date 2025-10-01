Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)

Президент Дональд Трамп с министром обороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном в Овальном кабинете Белого дома. 5 сентября 2025 года.

WP: военачальники США недовольны новыми стратегическими планами Хегсета и Трампа

Намерение министра обороны Пита Хегсета изменить военные приоритеты США вызвало критику со стороны высшего военного руководства, включая главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, пишет WP. Командующие сочли новые планы близорукими и потенциально даже неуместными.

Ной Робертсон (Noah Robertson), Тара Копп (Tara Copp), Алекс Хортон (Alex Horton), Дэн Ламот (Dan Lamothe)

Военные лидеры выразили серьезную обеспокоенность готовящейся оборонной стратегией администрации Трампа. По словам восьми нынешних и бывших чиновников, это выявило разрыв между политическим руководством Пентагона и военным командованием в преддверии созванной министром обороны Питом Хегсетом во вторник весьма необычной встречи высшего руководства в Виргинии.

Критика со стороны ряда высших офицеров, включая главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, коснулась планов Хегсета пересмотреть военные приоритеты Вашингтона: в частности, сосредоточить внимание Пентагона на непосредственных угрозах США, сузить соперничество США с Китаем и умалить роль Америки в Европе и Африке.

Встречу генералов и адмиралов на базе морской пехоты Куантико, где Хегсет, как ожидается, выступит с речью о военных стандартах и “воинском духе”, посетит сам президент Дональд Трамп. При этом руководство опасается волны увольнений или радикального пересмотра структуры командования и военной иерархии.

Споры вокруг Национальной оборонной стратегии — основного документа Пентагона по распределению ресурсов и размещению вооруженных сил США по всему миру — последнее испытание для высших военных чиновников, которые силятся разобраться в нестандартном подходе администрации Трампа к вооруженным силам.

Осведомленные источники на условиях анонимности в силу деликатности обсуждений рассказали о зреющем внутри командования разочаровании: там сочли план близоруким и потенциально даже неуместным, учитывая глубоко личный и подчас противоречивый подход президента ко внешней политике.

Представитель Пентагона Шон Парнелл отказался комментировать как само содержание секретного документа, так и опасения, высказанные в процессе правки.

“Министр обороны Хегсет поручил разработать стратегию национальной обороны, которая в первую очередь направлена на продвижение прагматического подхода президента Трампа под девизами “Америка превыше всего” и “Мир посредством силы”, — заявил Парнелл. — И этот процесс продолжается”.

Назначенцы Трампа в политическом управлении Пентагона, включая чиновников, ранее критиковавших давние и обширные обязательства Америки в Европе и на Ближнем Востоке, разработали стратегию, которая сейчас проходит окончательную правку.

По словам трех осведомленных источников, черновая редакция была доведена до глав боевых командований вплоть до Объединенного комитета начальников штабов. При этом часть высших чиновников задалась вопросом, чтó новые приоритеты будут означать для сил реагирования на кризисы по всему миру.

По словам нескольких человек, разногласия в процессе подготовки проекта — в порядке вещей, однако на сей раз количество несогласных и глубина их критики все же обращают на себя внимание.

По словам двух осведомленных источников, в последние недели Кейн поделился опасениями с высшим руководством Пентагона.

“Он дал Хегсету весьма откровенный отзыв, — сказал один из наших собеседников, отметив, что в обсуждении также участвовал глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби. — Я не знаю, понимает ли вообще Хегсет весь масштаб работы, и именно поэтому, как мне кажется, Кейн так старался”.

Второй собеседник сообщил, что Кейн попытался сосредоточить Национальную оборонную стратегию на подготовке вооруженных сил к сдерживанию и, при необходимости, победе над Китаем в прямом конфликте.

Хегсет и его политическое руководство дали понять, что Пентагон выведет часть войск из Европы и консолидирует командование. Это встревожило некоторых союзников США, особенно на фоне российской спецоперации на Украине и недавних и неоднократных вторжений в воздушное пространство НАТО. В течение многих лет стратегия Пентагона зиждилась на идее, что лучшая национальная оборона — это создание и поддержание прочных военных союзов за рубежом.

Критики этого подхода в составе администрации утверждают, что он втягивает США в дорогостоящие войны на чужой территории, вместо того чтобы обеспечивать внутренние интересы страны. Подход Трампа доселе заключался в том, чтобы убедить союзников тратить больше на собственную оборону, и тем отталкивал республиканских “ястребов” в Конгрессе — хотя они также настаивают на увеличении расходов на оборону внутри страны.

Трамп бомбардировал Йемен и Иран, однако основное внимание все же сосредоточил на привлечении военных к выполнению миссий близ собственно американской территории.

По его приказу Пентагон в этом году нанес удары по предполагаемым наркоторговцам в Карибском море, перебросил войска и оружие к южной границе США и направил Национальную гвардию и морскую пехоту в американские города, где они помогали проводить депортации и обуздать, как выразился президент, “преступный беспредел”. Часть этих внутренних операций оспариваются в суде.

В минувшие выходные Трамп в социальных сетях распорядился об отправке войска в Портленд, штат Орегон, заявив, что разрешает им действовать “в полную силу” для защиты сотрудников иммиграционных и таможенных органов, чьи действия стали причиной периодических протестов в городе. В воскресенье Хегсет сообщил в служебной записке для Национальной гвардии штата Орегон, что миссия будет проводиться на федеральном уровне с участием 200 нацгвардейцев.

По словам нескольких осведомленных источников, внутренняя критика новой стратегии связана с тем, что основной упор в ней делается на непосредственные угрозы США, тогда как Китай продолжает стремительно наращивать военную мощь и, как предупреждает командование, нивелирует преимущество Вашингтона в Тихом океане.

По словам пяти человек, в документе есть обширные разделы, посвященные Китаю, но они в основном сосредоточены на угрозе нападения на Тайвань, а не на глобальном соперничестве с крупнейшим противником США. Колби давно предупреждал, что вооруженные силы США не готовы к риску китайского вторжения, и призывал Вашингтон переключить внимание и ресурсы на решение этой проблемы.

“Есть опасения, что это просто слабо продумано”, — высказался о стратегии один бывший чиновник.

В документе также острее отразилось межпартийное соперничество, а его тон гораздо более пристрастный по сравнению с предыдущими стратегиями. В частности, утверждается, что администрация Байдена привела к ослаблению вооруженных сил США, а общая риторика напоминает речи Хегсета, сообщили двое осведомленных источников.

Хегсет тем временем проводит реорганизацию вооруженных сил и пообещал сократить примерно 800 генералов и адмиралов и тем самым урезать командный состав на 20%, а также пересмотреть структуру боевого командования США. Министр обороны уже уволил ряд старших офицеров, включая председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна-младшего (21 февраля 2025 года – перед назначением Кейна. – Прим. ИноСМИ) и начальника военно-морских операций адмирала Лизу Франкетти. Следует отметить, что волна увольнений непропорционально коснулись женщин.

Во временной оборонной стратегии Пентагона, о которой газета The Washington Post впервые подробно сообщила в марте, также делался аналогичный акцент на Тайване и национальной обороне, вплоть до призыва “идти на риск” в других частях земного шара для достижения этих приоритетов.

В промежуточном документе можно было усмотреть намек на формирующуюся стратегию более активного использования личного состава внутри страны и за рубежом. В частности, Хегсет поручил Пентагону “уделять приоритетное внимание безопасности наших границ, отражению различных форм вторжения, включая незаконную массовую миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду людей и другую преступную деятельность, а также депортировать нелегальных иностранцев в координации с Министерством внутренней безопасности”.