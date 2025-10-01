Европа заморозила финансирование военной помощи Украине. На что собирали средства и как на это решение отреагировали в Киеве?

Страны Запада месяц не вкладывают деньги в программу военной помощи Украине PURL

Страны Запада уже месяц не вкладывают деньги в программу военной помощи Украине PURL (Prioritized Ukraine Requirements List, «Список приоритетных требований Украины»). Внимание на это обратило украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

В публикации главы офиса президента Украины Андрея Ермака с указанием перечня пожертвовавших деньги в рамках PURL стран журналисты обратили внимание на одну деталь. Отмечается, что список стран — доноров программы и количество переведенных средств не обновлялся с 25 августа.

$2,07 млрд перечислили страны Европейского союза (ЕС) и Канада в рамках «Списка приоритетных требований Украины»

Что известно о PURL?

PURL была запущена 14 июля решением президента США Дональда Трампа и генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Марка Рютте. Инициатива была придумана в качестве ответа альянса на требование Трампа осуществлять военную помощь Украине через закупки американского оружия.

В настоящий момент в PURL принимают участие следующие страны:

Нидерланды — 578 миллионов долларов;

Дания, Норвегия, Швеция вместе — 495 миллионов долларов;

Германия — 500 миллионов долларов;

Канада — 500 миллионов долларов.

18 сентября первое военное оборудование по соглашению между США и НАТО в рамках программы PURL прибыло на Украину. По информации СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в рамках пакета помощи ракеты для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Почему Европа задерживает финансирование программы?

26 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ответила на заявления Трампа об ответственности Европы за дальнейший ход конфликта на Украине. Глава евродипломатии признала неспособность объединения «нести бремя войны на Украине» и указала на обещания американского лидера прекратить боевые действия.

На фоне заявлений Трампа председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц выдвинули идею «репарационного кредита» для военной помощи Украине

30 сентября глава Еврокомиссии раскрыла детали плана по использованию активов России для Украины. По ее словам, инициатива по использованию замороженных российских активов не предполагает их изъятия. При этом Киев должен будет выплатить 140 миллиардов долларов в случае победы в военном противостоянии, если «Россия выплатит репарации».

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер назвала общую сумму помощи Украине с 2022 года, а также рассказала о продолжении подготовки солдат ВСУ в странах объединения. По словам представителя внешнеполитической службы, к концу 2025 года ЕС также завершит отправку на Украину двух миллионов боеприпасов в рамках предложенной в 2024 году инициативы.

€230 млрд составил суммарный объем помощи Евросоюза Украине с 2022 года

Как Киев отреагировал на задержку помощи?

Официально Украина не заявляет о проблемах с финансированием PURL: президент страны Владимир Зеленский говорит о подготовке новых пакетов помощи с пятого по десятый и расширении списка участников программы.

По его словам, ряды стран-доноров пополнят:

Бельгия;

Латвия;

Литва;

Эстония;

Исландия;

Люксембург.

Однако в заявленном списке будущих доноров закупок в рамках PURL отсутствуют крупнейшие страны НАТО, еще не пожертвовавшие средства, — Франция и Великобритания. Также Киев не упоминает о возможности участия в программе стран НАТО из Южной Европы

Политик называет PURL «вторым оружием», которое якобы должно существенно повлиять на Россию в ходе конфликта на Украине. Он добавил, что программа является примером координации стран Запада, и призвал Польшу принять в ней участие на фоне инцидентов с якобы нарушением ее воздушного пространства.

Мы бы очень хотели, чтобы и другие страны и Польша тоже поддержали эту инициативу. Это нам поможет выдержать зиму Владимир Зеленский президент Украины

17 сентября Зеленский во время пресс-конференции с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой понадеялся на дополнительное финансирование закупок оружия у США уже в октябре. По его словам, в случае выполнения обещаний общий объем средств составит 3,5-3,6 миллиарда долларов.

При этом политик настаивает на необходимости увеличить объем финансирования «Списка приоритетных требований Украины». По его словам, спонсирование PURL помогает приобрести ЗРК Patriot и другие виды вооружений США, включая ракеты для переданных РСЗО HIMARS.