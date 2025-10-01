Ядерное оружие: иметь нельзя уничтожить — где поставить запятую? - Мнения ТАСС

Георгий Тихомиров — о том, насколько актуальна борьба за запрет ЯО сегодня

Как известно, исторически ядерное оружие (ЯО) появилось сначала у США — в 1945 году, а затем у СССР — в 1949 году. Еще три страны получили его позже за счет взаимодействия с главными держателями: Великобритания и Франция — за счет взаимодействия с США, Китай — при сотрудничестве с Советским Союзом.

Когда стала очевидна возможность распространения ядерного оружия по всему миру и началась эпоха великого противостояния капиталистической и социалистической систем (на тот момент ядерное оружие на боевом посту находилось в США и СССР), была сделана попытка ограничить его распространение. Работает ли она и нужно ли ликвидировать ядерное оружие?

Какие есть инструменты контроля и как они работают

Так, в 1968 году Комитетом по разоружению ООН был предложен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Документ фиксировал наличие его у пяти стран, и они брали на себя обязательства не передавать технологии изготовления ядерного оружия или само оружие другим странам — не имеющим его. Все остальные государства, которые желали присоединиться к договору, соглашались, что не будут разрабатывать ЯО или пытаться приобрести его.

Такой концепт, по сути, и осуществляется сейчас под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В 1970 году ДНЯО подписали и в дальнейшем ратифицировали 40 стран. На сегодня к нему присоединилось 191 государство. Не подписали только Индия, Пакистан, Израиль и Южный Судан — при этом первые три страны фактически разработали ядерное оружие самостоятельно и сегодня им обладают. КНДР сначала подписала договор, но потом отозвала подпись и провела испытания, то есть тоже является обладателем ядерного оружия.

Разработки ведутся и другими странами, но в мирных целях. Теми, кто хочет иметь у себя атомную энергетику и ядерную медицину. При этом государства подписали ДНЯО и соблюдают его положения.

На мой взгляд, Договор о нераспространении ядерного оружия делает текущую ситуацию довольно сбалансированной. Есть две супердержавы — США и Россия, которые имеют ЯО в достаточном количестве, чтобы противостоять всему остальному миру. У них оружие находится на боевом посту, есть способы его доставки в любую точку мира. Что касается Франции, Великобритании, Китая и КНДР, то они не имеют ЯО на боевом посту.

В некотором смысле история человечества — это история войн, которые с каждым столетием становятся все масштабнее и кровопролитнее. Война же с использованием ядерного оружия приведет к глобальной общечеловеческой катастрофе, после которой планета уже не восстановится. При этом именно ЯО является сегодня очень мощным сдерживающим фактором, который не позволяет развязывать мировые войны. Поэтому последние 80 лет все конфликты имеют локальный характер.

Возможность ликвидации и риски

Надо ли в текущей ситуации бороться за полную ликвидацию ядерного оружия?

Сомневаюсь.

Мир в этом смысле достаточно прозрачен — чтобы развивать ядерные технологии в сторону разработки оружия, необходимо иметь госпрограмму, обладать средствами доставки, проводить испытания ЯО. Это все хорошо отслеживается и контролируется, утаить практически невозможно. Любое перемещение ядерных материалов фиксируется, осуществляется строгий учет всего, что связано с ядерным оружием, — правда, если мы говорим о странах, которые подписали ДНЯО. Например, все они принимают делегации МАГАТЭ, которые в любой момент могут проверить, не ведется ли незаявленная деятельность в этом направлении.

Так что считаю, что в целом в мире сегодня есть некоторое равновесие по этому вопросу. Даже если страна обладает ядерным оружием, она его, скорее всего, не применит. Потому что велика вероятность ответного удара — а там уже пойдет цепная реакция. На мой взгляд, невозможно обменяться просто одиночными ядерными ударами, начнется такое, что мало никому не покажется.

И это все понимают, и именно это понимание и является сдерживающим фактором. Речь не только о России и США, но и о всех странах, у которых есть ядерное оружие, — они тоже берут на себя большую ответственность.

Борьба за полную ликвидацию ядерного оружия, безусловно, имеет право на постановку вопроса. Это глобальная возможная цель на долгую перспективу. Есть и Международный день борьбы за полную ликвидацию ЯО — 26 сентября. Однако сегодня мир находится в состоянии баланса, и любые шаги по созданию механизмов уничтожения ядерного оружия могут нарушить этот баланс и привести к неожиданным последствиям.

Тем более если существуют подозрения, что какая-то страна создает ядерное оружие, то уж, конечно, будут и подозрения, что в какой-то стране его не уничтожат. Кстати, такие примеры уже были с другими видами вооружений…