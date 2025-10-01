Войти
Ростех

Ростех и «БЕЛАЗ» разработают водородный суперсамосвал

БЕЛАЗ
БЕЛАЗ.
Источник изображения: БелАЗ

Соответствующее соглашение в рамках выставки «ИННОПРОМ. Беларусь» подписали компании «РТ-Развитие бизнеса», «БЕЛАЗ» и разработчик ПО «ИнДев Солюшенс»

«РТ-Развитие бизнеса» Госкорпорации Ростех и белорусские компании создадут СП по разработке сверхтяжелых карьерных самосвалов на водороде. Холдинг предоставит для программы специальную заправочную инфраструктуру и системы роботизации для беспилотной версии машины.

Соответствующее соглашение было подписано между представителями компаний «РТ-Развитие бизнеса», «БЕЛАЗ» и разработчиком программного обеспечения «ИнДев Солюшенс» в рамках выставки «ИННОПРОМ. Беларусь».

Документом предусматривается разработка беспилотных и водородных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 220 тонн. Самосвал, использующий водородные ячейки для получения энергии, позволит промышленным компаниям снижать тариф на перевозку горной массы за счет уменьшения затрат на топливо и техническое обслуживание.

«Совместное предприятие с „РТ-Развитие бизнеса“ и „ИнДев Солюшенс“ — это важный стратегический шаг, который направлен на достижение ключевых целей компании: внедрение передовых технологий, повышение ее эффективности и экологичности, а также укрепление позиций на мировом рынке. Внедрение современных систем безлюдной добычи полезных ископаемых и использование „зеленых“ технологий не только обеспечат повышение безопасности и производительности техники „БЕЛАЗ“, но и снизят воздействие на окружающую среду. Синергия нашего опыта и компетенций позволит разработать инновационные решения, которые принесут ощутимую выгоду нашим потребителям, обеспечивая надежность, экономичность и устойчивое развитие горнодобывающей отрасли в целом», — отметил генеральный директор «БЕЛАЗа» Сергей Лесин.

«Сердцем» нового карьерного самосвала «БЕЛАЗ», создаваемого по данной программе, станет гибридная энергосистема на базе водородных топливных ячеек, литий-ионного накопителя и ресиверов высокого давления. Данная технология, разработанная МФТИ, уже была успешно испытана на арктическом вездеходе вместе с водородным заправочным комплексом. Вуз выступает партнером холдинга «РТ-Развитие бизнеса» в рамках этого российско-белорусского проекта.

«Холдинг „РТ-Развитие бизнеса“ предоставит современные источники водорода и инновационные решения по соответствующей заправочной инфраструктуре. Это обеспечит цены, позволяющие конкурировать с традиционным топливом. Кроме того, экологичная альтернатива дизелю снизит вредные выбросы в окружающую среду. Также Госкорпорация предоставит для проекта технологии роботизации и технического зрения, которые позволят применять новый самосвал в дистанционном варианте без водителя», — рассказали в Госкорпорации Ростех.

Беспилотный «БЕЛАЗ» с возможностью дистанционного управления будет оснащен интеллектуальной системой диспетчеризации, которая обеспечит полный контроль и автономную работу самосвала в режиме 24/7. Технологии компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов позволят технике самостоятельно распознавать объекты, прогнозировать маршруты для оптимального движения и принимать решения в реальном времени, повышая эффективность ее работы.

Международная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь» проходит с 29 сентября по 1 октября 2025 года в Минске. Площадка объединяет представителей различных отраслей промышленности, инновационных компаний, инвесторов и госструктур. Госкорпорация Ростех представляет здесь более 30 экспонатов в сфере беспилотной и гражданской авиации, автотранспорта, медтехники и фармпроизводства. Свои изделия в объединенной экспозиции презентуют ОАК, КРЭТ, КАМАЗ, «Швабе», «Высокоточные комплексы», «РТ-Техприемка» и др.

