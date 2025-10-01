Центр аддитивных технологий познакомил первых участников проекта «Ростех.Промтур» с 3D-печатью деталей авиадвигателей

Проект реализуется Госкорпорацией Ростех и направлен на популяризацию инженерных профессий

Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех провел первые экскурсии в рамках федерального проекта «Ростех.Промтур». Гости предприятия увидели, как на промышленных 3D-принтерах создаются детали авиационных двигателей, и познакомились с передовыми технологиями, формирующими будущее машиностроения.

На производственной площадке ЦАТ специалисты показали этапы полного цикла аддитивного производства деталей авиационных двигателей. Участники проекта «Ростех.Промтур» ознакомились с работой промышленных 3D-принтеров и сканирующего оборудования, процессом термической и механической обработки, работой аккредитованной лаборатории.

В парке оборудования центра － лазерные установки, «выращивающие» металлические элементы. Кроме того, здесь работает самый большой в России промышленный томограф, который позволяет проводить контроль изделий длиной до полутора метров и массой до 100 килограммов.

«Аддитивные технологии меняют подходы к проектированию и производству, позволяя создавать изделия со сложной внутренней геометрией, облегченные конструкции и монолитные элементы, недоступные для традиционных методов обработки. Центр аддитивных технологий работает в контуре Госкорпорации Ростех с 2018 года как единый отраслевой интегратор в области промышленной 3D-печати. Мы реализуем весь спектр задач: от идеи и реализации НИОКР до организации опытного и серийного производства сложнопрофильных элементов для различных отраслей промышленности. В рамках проекта „Ростех.Промтур“ наша задача — продемонстрировать всем желающим потенциал развития российского высокотехнологичного наукоемкого производства», — подчеркнул генеральный директор АО «ЦАТ» Алексей Мазалов.

Участники экскурсии также посетили выставку ЦАТ с уникальными изделиями, изготовленными с применением аддитивных технологий. Специалисты центра подробно рассказали о внедрении инновационных решений в авиадвигателестроении и других отраслях промышленности.

Экскурсии проводятся ежемесячно для групп от 5 до 15 человек. Записаться можно через цифровую платформу «Ростех.Промтур». Проект реализуется Госкорпорацией Ростех и направлен на популяризацию инженерных профессий, обеспечение большей информационной открытости и формирование нового образа современного производства.