Пентагон заключил контракт на $5 млрд на производство БПЛА Coyote

БПЛА Coyote в базовой версии
БПЛА Coyote в базовой версии.
Источник изображения: invoen.ru

Пентагон заключил с компанией Raytheon контракт на сумму $5 млрд на поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Coyote. Об этом говорится на сайте американского военного ведомства.

"Компания Raytheon Co. Тусон, штат Аризона, получила контракт с возмещением затрат и фиксированной прибылью на поставку ракетной системы Coyote, включающую стационарные и мобильные пусковые установки, кинетические и некинетические перехватчики, а также радары с радиочастотной системой в Ku-диапазоне", - говорится в сообщении.

Выполнение данного контракта ожидается к 28 сентября 2033 года.

В августе стало известно, что Пентагон заключил контракт с Raytheon на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM. Согласно документу, ракеты будут поставляться Украине, а также ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду.

Ранее Пентагон заключил контракт на $15 млрд для строительных работ на Гуаме.

Иван Лесюк

