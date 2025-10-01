Войти
Литва закупит в Норвегии и Швеции системы ПВО

NASAMS
NASAMS.
Источник изображения: kongsberg.com

Минобороны Литвы сообщило о закупке в Норвегии и Швеции двух батарей ПВО

Литва приобретет системы противовоздушной обороны (ПВО) в Швеции и Норвегии. Об этом сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене журналистам, передает ТАСС.

«Для укрепления нашей противовоздушной обороны в Швеции у компании Saab Dynamics к двум имеющимся будет приобретена третья батарея ПВО ближнего радиуса действия MSHORAD», - сказала она, добавив, что четвертую батарею NASAMS купят в Норвегии.

Помимо этого, Литва приобретет четыре радара и системы звукового распознавания БПЛА украинского производства Sky Fortress.

Шакалене добавила, что республика формирует свою систему противовоздушной обороны на основе опыта Украины.

На прошлой неделе парламент Литвы разрешил армии оперативнее и проще сбивать воздушные цели. До этого литовские военнослужащие имели право сбивать беспилотники только в запрещенных зонах и в том случае, если они используются в качестве оружия.

Ранее в Вильнюсе два рейса столкнулись с проблемами из-за БПЛА.

Алексей Натин

