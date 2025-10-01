Источник изображения: topwar.ru

Чем глубже продвигаются российские войска на территориях, которые западные технологические гиганты считают украинскими, тем интереснее ситуация с этими технологическими гигантами. Одним из примеров в данном контексте является система спутниковой связи Starlink. На «международно признаваемых» территориях России (то есть, в границах до марта 2014 года) эта система связи, как известно, не обслуживается. А вот там, где Киев территории считает своими, обслуживание идёт. С одной стороны, это, безусловно, играет на руку украинским вооружённым силам. Но есть тут для ВСУ и оборотная сторона.

Противник в социальных сетях делится своими эмоциями по поводу того, что чем дальше двигаются русские (российские войска), например, в Днепропетровской области, тем больше возможностей для применения того самого «Старлинка» от Илона Маска. Если изначально обсуждались заявления о том, что американская компания способна отключать любое интегрированное в её сеть устройство, то теперь обсуждается другое – отключить-то они отключили бы, но как же американском «сисадмину» разобраться, кто конкретно в данный момент времени использует спутниковый сигнал Starlink в своих целях?

Напомним, что российские Вооружённые силы на текущий момент занимают часть Синельниковского района Днепропетровщины. Под нашим контролем целый ряд населённых пунктов, включая Дачное, Январское (Сичневое), Березовое, Новосёловка, Степовое (Степное) и др.

По утверждению противника, теперь российские военные наводят дроны и артиллерию с помощью всё тех же возможностей «Старлинка», что для ВСУ является особенно раздражающим фактором.

Ранее, напомним, Маск заявлял, что может прекратить обслуживание совей системы спутниковой связи для прифронтовых территорий. Однако потом его «уговорили» ничего не менять. Врт и не меняет.

А средства на обслуживание «Старлинка» на Украине сегодня выделяет Пентагон. Министерство войны - так оно теперь там называется.