Войти
Газета.ru

Медведев заявил о применении искусственного интеллекта в военных технологиях

162
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Сергей Гунеев/РИА Новости

Медведев: Россия внедряет ИИ в медицину, образование и сферу обороны

Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные отрасли, включая оборонную сферу. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время панельной дискуссии в «Сколково», посвященной развитию ИИ, пишет РИА Новости.

По его словам, область применения технологий охватывает медицину, образование, энергетику, промышленность и даже прогнозирование погоды. Особое внимание, подчеркнул Медведев, уделяется вопросам безопасности, в том числе военным разработкам.

Зампред Совбеза отметил, что темпы развития искусственного интеллекта оказались выше ожиданий. Он подчеркнул, что процессы, которые казались отдаленными, сегодня происходят значительно быстрее, чем прогнозировалось.

Медведев во время своего выступления также признался, что пользуется системами искусственного интеллекта, однако не при написании постов в соцсетях. Он заявил, что считает качественными российские разработки в сфере ИИ.

Ранее россияне рассказали, как используют искусственный интеллект.

Дарья Колаш

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
AI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)