NYT: Чехия перестанет поставлять припасы ВСУ, если на выборах победит оппозиция

Флаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото.
По данным газеты, оппозиционное политическое движение ANO готовится бороться за победу на парламентских выборах

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Чехия может перестать поставлять боеприпасы для ВСУ, если на парламентских выборах победит крупнейшее оппозиционное политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Об этом пишет газета The New York Times.

Как утверждает издание, ANO готовится бороться за победу на парламентских выборах. В случае успеха лидеры движения готовы либо расформировать программу поставок боеприпасов, либо просить НАТО взять ее на себя, чтобы можно было сосредоточиться на экономике страны, находящейся в трудном положении. Издание подчеркивает, что ANO высмеивает программу поставок боеприпасов из-за завышенных цен и непрозрачности из-за зависимости от теневых коммерческих сделок. Депутат Европарламента от ANO Ярослав Бзох считает, что с ростом потребительских цен "очевидно, что люди становятся все более нервными".

Ранее экс-премьер страны и лидер движения ANO Андрей Бабиш в интервью агентству Reuters заявил, что на проект по передаче боеприпасов ВСУ тратится слишком много средств налогоплательщиков, и назвал инициативу "прогнившей".

В 2024 году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран. 

