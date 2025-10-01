Войти
Flotprom

Греческий флот нацелился на покупку итальянских фрегатов типа FREMM

156
0
0

Министр обороны Греции Никос Дендиас посетил Италию для переговоров со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто. Как уточняет Naval News, среди прочего главы военных ведомств обсудили потенциальную закупку Афинами итальянских фрегатов типа FREMM по схеме "2+2".

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас вместе с начальником штаба ВМС Греции вице-адмиралом Димитриосом-Элефтериосом Катарасом посетил Ла-Специю в понедельник, 29 сентября, в первый день выставки SEAFUTURE. Переговоры проходили на борту итальянского фрегата "Спартако Шергат" класса FREMM.

Фрегат "Эмилио Бьянки", Италия

www.mod.mil.gr


Центральной темой обсуждения стало потенциальное приобретение Грецией двух (с возможностью увеличения до четырёх) фрегатов класса "Бергамини" (FREMM IT), построенных компанией Fincantieri. Это значительно усилит возможности ВМС Греции и дополнит закупку четырёх французских фрегатов класса FDI.

В присутствии министров был подписан Меморандум о сотрудничестве в военно-морской сфере, а также соглашение о намерениях по приобретению двух фрегатов типа FREMM.

Никос Дендиас подчеркнул, что приобретение "двух или четырёх кораблей с выдающимися возможностями и в отличном состоянии" значительно усилит ВМС Греции, ознаменовав начало "Новой эры" в рамках программы "Повестка-2030". Он отметил перспективу модернизации кораблей в сотрудничестве с Fincantieri, включая интеграцию ракет нового поколения ELSA (European Long-Range Strike Approach), которые также предназначены для фрегатов типа FDI. Дендиас также отметил, что Греция быстро сокращает разрыв в возможностях, образовавшийся из-за десятилетнего финансового кризиса.

Выступая на прошлой неделе перед комитетом парламента Греции по национальной обороне и иностранным делам, Дендиас заявил, что переговоры в Италии не является решением о закупке, а знаменует начало формальных переговоров. К настоящему времени представители греческого флота успели проверить техническое состояние двух итальянских фрегатов класса FREMM – головного "Карло Бергамини", а также "Карло Марготтини". Не исключается, что в ближайшее время офицеры ВМС Греции осмотрят фрегат "Вирджинио Фасан". Этот корабль также рассматривается как потенциальный вариант для закупки.

Потенциальное соглашение между двумя странами имеет как оперативное, так и стратегическое значение. Для Греции приобретение фрегатов типа FREMM означает получение проверенных многоцелевых боевых кораблей в условиях устойчивых региональных вызовов безопасности и необходимости замены устаревших фрегатов.

Если всё пойдёт по плану, к началу 2030-х годов ВМС Греции будут располагать восемью современными фрегатами типов FREMM и FDI. Усиление флота четырьмя модернизированными фрегатами типа "Гидра" (версия немецкого проекта MEKO 200HN) создаст мощную и боеспособную эскадру.

Для Италии это соглашение укрепит двусторонние связи с ключевым партнёром по НАТО и ЕС, а также закрепит позиции страны как поставщика передовых морских платформ. За последние годы Греция закупила у итальянских судостроителей только одно судно – танкер-заправщик класса "Этна", введённый в строй в начале 2000-х годов. Кроме того, продажа первых фрегатов типа FREMM позволит итальянскому флоту заменить их на новые, более совершенные корабли – фрегаты следующего поколения FREMM EVO.

Для ВМС Италии построены десять фрегатов типа FREMM (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной). Первые восемь кораблей поставлялись по одному, ежегодно – с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Для их замены Fincantieri в 2021 году приступила к строительству двух дополнительных кораблей. Последний из них передали итальянскому флоту в августе этого года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Египет
Италия
Катар
Компании
Fincantieri
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
MEKO 200
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)