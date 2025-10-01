Греческий флот нацелился на покупку итальянских фрегатов типа FREMM

Министр обороны Греции Никос Дендиас посетил Италию для переговоров со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто. Как уточняет Naval News, среди прочего главы военных ведомств обсудили потенциальную закупку Афинами итальянских фрегатов типа FREMM по схеме "2+2".

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас вместе с начальником штаба ВМС Греции вице-адмиралом Димитриосом-Элефтериосом Катарасом посетил Ла-Специю в понедельник, 29 сентября, в первый день выставки SEAFUTURE. Переговоры проходили на борту итальянского фрегата "Спартако Шергат" класса FREMM.

Фрегат "Эмилио Бьянки", Италия www.mod.mil.gr

Центральной темой обсуждения стало потенциальное приобретение Грецией двух (с возможностью увеличения до четырёх) фрегатов класса "Бергамини" (FREMM IT), построенных компанией Fincantieri. Это значительно усилит возможности ВМС Греции и дополнит закупку четырёх французских фрегатов класса FDI.

В присутствии министров был подписан Меморандум о сотрудничестве в военно-морской сфере, а также соглашение о намерениях по приобретению двух фрегатов типа FREMM.

Никос Дендиас подчеркнул, что приобретение "двух или четырёх кораблей с выдающимися возможностями и в отличном состоянии" значительно усилит ВМС Греции, ознаменовав начало "Новой эры" в рамках программы "Повестка-2030". Он отметил перспективу модернизации кораблей в сотрудничестве с Fincantieri, включая интеграцию ракет нового поколения ELSA (European Long-Range Strike Approach), которые также предназначены для фрегатов типа FDI. Дендиас также отметил, что Греция быстро сокращает разрыв в возможностях, образовавшийся из-за десятилетнего финансового кризиса.

Выступая на прошлой неделе перед комитетом парламента Греции по национальной обороне и иностранным делам, Дендиас заявил, что переговоры в Италии не является решением о закупке, а знаменует начало формальных переговоров. К настоящему времени представители греческого флота успели проверить техническое состояние двух итальянских фрегатов класса FREMM – головного "Карло Бергамини", а также "Карло Марготтини". Не исключается, что в ближайшее время офицеры ВМС Греции осмотрят фрегат "Вирджинио Фасан". Этот корабль также рассматривается как потенциальный вариант для закупки.

Потенциальное соглашение между двумя странами имеет как оперативное, так и стратегическое значение. Для Греции приобретение фрегатов типа FREMM означает получение проверенных многоцелевых боевых кораблей в условиях устойчивых региональных вызовов безопасности и необходимости замены устаревших фрегатов.

Если всё пойдёт по плану, к началу 2030-х годов ВМС Греции будут располагать восемью современными фрегатами типов FREMM и FDI. Усиление флота четырьмя модернизированными фрегатами типа "Гидра" (версия немецкого проекта MEKO 200HN) создаст мощную и боеспособную эскадру.

Для Италии это соглашение укрепит двусторонние связи с ключевым партнёром по НАТО и ЕС, а также закрепит позиции страны как поставщика передовых морских платформ. За последние годы Греция закупила у итальянских судостроителей только одно судно – танкер-заправщик класса "Этна", введённый в строй в начале 2000-х годов. Кроме того, продажа первых фрегатов типа FREMM позволит итальянскому флоту заменить их на новые, более совершенные корабли – фрегаты следующего поколения FREMM EVO.

Для ВМС Италии построены десять фрегатов типа FREMM (шесть единиц – в многоцелевой версии, четыре – в противолодочной). Первые восемь кораблей поставлялись по одному, ежегодно – с 2012-го по 2019-й. В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу ВМС Египта двух последних построенных для ВМС Италии, но еще не принятых на вооружение фрегатов типа FREMM. Для их замены Fincantieri в 2021 году приступила к строительству двух дополнительных кораблей. Последний из них передали итальянскому флоту в августе этого года.