Источник изображения: topwar.ru

Из замороженных активов, принадлежащих России, Евросоюз выделяет Киеву российские деньги на производство беспилотников. Сумма средств, которые ЕС передаст Украине, составит примерно два миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии

- заявила чиновница.

При этом она особо отметила, что конфискация средств, принадлежащих Банку России, не планируется. Фон дер Ляйен пояснила, что Киеву придется возвращать полученные деньги, если Россия начнет выплачивать ей репарации. Выделенные средства являются кредитом, а не безвозмездной помощью.

Источник изображения: topwar.ru

Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь… Решительные действия со стороны Европы в координации с НАТО могут привести к настоящему поворотному моменту

- сказала председатель ЕК.

Ранее о «репарационном кредите» Киеву от Еврокомиссии за счет замороженных российских активов сообщало издание Politico, ссылаясь на источники. Правда, в статье шла речь о гораздо большей сумме – 150 миллиардов евро. Впрочем, по версии британской газеты The Financial Times, опубликованной двумя неделями ранее, ЕК должна была передать Киеву 170 млрд евро из заблокированных в Европе российских средств.