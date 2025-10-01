Войти
Военное обозрение

Евросоюз выделяет Киеву российские деньги на производство беспилотников

160
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Из замороженных активов, принадлежащих России, Евросоюз выделяет Киеву российские деньги на производство беспилотников. Сумма средств, которые ЕС передаст Украине, составит примерно два миллиарда евро.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС получить пользу от этой технологии

- заявила чиновница.

При этом она особо отметила, что конфискация средств, принадлежащих Банку России, не планируется. Фон дер Ляйен пояснила, что Киеву придется возвращать полученные деньги, если Россия начнет выплачивать ей репарации. Выделенные средства являются кредитом, а не безвозмездной помощью.

Источник изображения: topwar.ru

Если мы продолжаем считать Украину нашей первой линией обороны, нам необходимо увеличить военную помощь… Решительные действия со стороны Европы в координации с НАТО могут привести к настоящему поворотному моменту

- сказала председатель ЕК.

Ранее о «репарационном кредите» Киеву от Еврокомиссии за счет замороженных российских активов сообщало издание Politico, ссылаясь на источники. Правда, в статье шла речь о гораздо большей сумме – 150 миллиардов евро. Впрочем, по версии британской газеты The Financial Times, опубликованной двумя неделями ранее, ЕК должна была передать Киеву 170 млрд евро из заблокированных в Европе российских средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)