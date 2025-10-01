Войти
Elbit Systems поставит БЛА "Гермес-900" зарубежному заказчику

Hermes 900
Всепогодный тактический БПЛА Hermes 900.
ЦАМТО, 30 сентября. Израильская компания Elbit Systems Ltd. 29 сентября объявила о подписании контракта на поставку неназванному зарубежному заказчику БЛА "Гермес-900" в версии дальнего морского наблюдения.

Стоимость заказа составила около 120 млн. долл. Как заявлено, контракт отражает растущий в мире спрос на поставку высокоэффективных беспилотных летательных аппаратов компании Elbit Systems и усиливает позиции компании как ведущего поставщика современных решений в области БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, многоцелевой БЛА "Гермес-900" является крупнейшим из разработанных Elbit Systems и может применяться для выполнения широкого спектра задач на суше и на море, включая ведение разведки, обнаружение целей и целеуказание. Усовершенствованный БЛА также может обеспечивать непосредственную авиационную поддержку и морское патрулирование.

Максимальная взлетная масса базовой версии БЛА "Гермес-900" составляет 1180 кг, длина – 8,3 м, размах крыла – 15 м, масса полезной нагрузкой – до 350 кг. Аппарат способен автономно выполнять патрулирование на высотах до 9150 м в течение 36 часов. БЛА может нести полезную нагрузку массой 450 кг, оснащается автоматической системой взлета и посадки, системой спутниковой связи, ЭО/ИК станциями наблюдения с лазерным целеуказателем, РЛС с синтезированной апертурой, средствами РЭБ, радио- и радиотехнической разведки.

С момента получения первого заказа в 2011 году, БЛА "Гермес-900" выбрали более 20 заказчиков из разных стран мира.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
