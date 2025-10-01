Турецкий флот испытал дальнобойную зенитную ракету собственной разработки

В минувшие выходные ВМС Турции провели успешный запуск зенитной ракеты большой дальности SIPER-1D из корабельной вертикальной пусковой установки MIDLAS. Как отмечает Navy Recognition, это достижение позволяет Анкаре войти в число избранных стран, обладающих собственной системой противовоздушной обороны на море.

Испытания, проведенные 27 сентября, совпали с годовщиной образования ВМС Турции, что усилило символическое и стратегическое значение этого события в условиях, когда региональная морская безопасность всё больше определяется наличием высокотехнологичных решений.

Зенитная ракета SIPER-1D, Турция Army Recognition Group/Roketsan

Ракета SIPER-1D, разработанная турецкой компанией Roketsan в рамках адаптации для флота наземной системы ПВО SIPER, была запущена из вертикальной пусковой установки MIDLAS (Milli Dikey Atım Lançer Sistemi), также созданной турецкими конструкторами. Запуск произведен на специально оборудованном наземном полигоне.

SIPER-1D предназначена для перехвата целей на дальности до 150 км. Ракета оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой с поддержкой спутниковых систем навигации и защищённым каналом передачи данных для коррекции на среднем участке траектории.

Двухимпульсный двигатель обеспечивает устойчивую энергию и маневренность на конечном участке перехвата, гарантируя высокую вероятность поражения передовых воздушных угроз, таких как крылатые ракеты, высокоскоростные самолёты и тактические баллистические цели.

Разработка системы SIPER началась в 2018 году в рамках реализации стратегии по снижению зависимости Турции от иностранных систем обороны. В последующие годы турецкие инженеры работали над созданием комплекса, способного конкурировать с зарубежными аналогами, такими как американский "Пэтриот" и российский С-400. В 2022 году начались испытания прототипа, в ходе которых проверялась работоспособность системы наведения, радара и двигательной установки ракеты.

В июле 2025 года официально закончились приемочные испытания SIPER и комплекс пошел в серийное производство.

Систему SIPER называют завершающим элементом многоуровневой системы противовоздушной обороны Турции "Стальной купол", которая объединит комплексы малой, средней и большой дальности в единую сетевую структуру. Высокоточные РЛС и технологии наведения позволяют SIPER отслеживать и поражать несколько целей одновременно, даже в условиях сложных угроз.

Как уточняет Navy Recognition, по своим возможностям SIPER-1D приближает Турцию к партнерам по НАТО. Характеристики ракеты сопоставимы с американской SM-2 и европейской Aster-30.