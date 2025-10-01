Источник изображения: topwar.ru

Ни для кого не секрет, что украинские боевики, помимо довольно обширной номенклатуры мин, доставшихся Киеву «в наследство» от СССР, применяют также и образцы, поставляемые натовскими «союзниками». Одной из таких мин является итальянская TS/6,1, широко применявшаяся в ходе войны в Афганистане 1979-1989 годов.

Противотанковая мина TS/6,1 предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение технике противника наносится за счет разрушения их ходовой части при взрыве заряда мины в момент наезда колеса или катка на нажимную крышку мины. При этом мина может вручную устанавливаться как на грунт, так и в грунт или в снег.

Корпус TS/6,1 изготовлен из ударопрочной пластмассы и состоит из двух частей, соединяющихся между собой резьбовым соединением. Мина снаряжается плавленым тротилом. Поскольку TS/6,1 не оснащается самоликвидатором, срок боевой работы таких мин не ограничивается. При том, что эта мина объективно является не самой удачной среди противогусеничных, афганские моджахеды нередко устанавливали под TS/6,1 дополнительный заряд, чтобы наверняка вывести из строя бронетехнику.

Стоит отметить, что на территории бывшей УССР после завершения вооруженного конфликта наверняка останется значительное количество этих и других мин, а процесс разминирования займет многие десятилетия. Кроме того, в изобилии поставленные ВСУ странами НАТО мины неизбежно «расползутся» не только по «горячим точкам» во всем мире, но и с высокой долей вероятности будут применяться организованными преступными и террористическими группировками непосредственно в странах Европы.