Минобороны Швейцарии: парламент может пересмотреть ограничения по поставкам вооружения Украине

ЦАМТО, 30 сентября. Швейцарский парламент может пересмотреть ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в состоянии войны, в том числе Украине, такие ограничения не выгодны ОПК страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер.

"У нас есть ограничения в плане швейцарского законодательства в сфере военного оборудования. Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в состоянии войны. И в нынешних условиях очевидно, что это препятствие для нашей военной промышленности", – сказал М.Мэдер в ходе дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

Он добавил, что в парламенте Швейцарии сейчас проходят дебаты по поводу этого законодательства.

"Большинство парламентариев указали на невыгодность условий, в которые мы сами себя ставим. Я сохраняю оптимизм в отношении того, что наш парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений", – цитирует "РИА Новости" М.Мэдера.

Замминистра подчеркнул, что швейцарский "нейтралитет не означает безразличие или неучастие". Он напомнил, что Швейцария "с самого начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, финансовым и гуманитарным путем".

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО, отмечает агентство.