Войти
ЦАМТО

Минобороны Швейцарии: парламент может пересмотреть ограничения по поставкам вооружения Украине

164
0
0
Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

ЦАМТО, 30 сентября. Швейцарский парламент может пересмотреть ограничения, не позволяющие Швейцарии поставлять вооружения странам, находящимся в состоянии войны, в том числе Украине, такие ограничения не выгодны ОПК страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замминистра обороны Швейцарии Маркус Мэдер.

"У нас есть ограничения в плане швейцарского законодательства в сфере военного оборудования. Мы не можем осуществлять прямые поставки вооружения странам, находящимся в состоянии войны. И в нынешних условиях очевидно, что это препятствие для нашей военной промышленности", – сказал М.Мэдер в ходе дискуссии на Варшавском форуме по безопасности.

Он добавил, что в парламенте Швейцарии сейчас проходят дебаты по поводу этого законодательства.

"Большинство парламентариев указали на невыгодность условий, в которые мы сами себя ставим. Я сохраняю оптимизм в отношении того, что наш парламент сможет исправить это и пересмотреть законодательство в том плане, что мы смогли бы избавиться от ряда этих ограничений", – цитирует "РИА Новости" М.Мэдера.

Замминистра подчеркнул, что швейцарский "нейтралитет не означает безразличие или неучастие". Он напомнил, что Швейцария "с самого начала конфликта поддерживала Украину дипломатическим, финансовым и гуманитарным путем".

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО, отмечает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)