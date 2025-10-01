Песков: Европа не ищет диалога и продолжает идти по милитаристскому пути

Представитель Кремля прокомментировал инициативу Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию "стены дронов"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Европа продолжает идти по милитаристскому пути вместо поиска диалога и создания гарантий безопасности, однако в европейских странах на этот счет есть разные голоса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать инициативу Еврокомиссии (ЕК) о принятии немедленных мер по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы.

"Мы видим, что они продолжают вот такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе диалога и в рамках диалога", - сказал он. При этом Песков подчеркнул, что на этот счет в Кремле "слышат разные голоса из европейских столиц". "Поэтому продолжаем дальше отслеживать", - добавил он.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия предложит немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. Она также отметила, что ответ Европы на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство ее стран будет "решительным и единым".

Проект "стены дронов" - совместная инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленная на развертывание вдоль границы с РФ многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.