ТАСС

В РФ до 2030 года завершится разработка безэлектродного плазменного двигателя

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

В будущем он может быть перспективным для баражирования космического пространства при полетах на Марс и другие планеты за счет того, что имеет преимущество в высоком удельном импульсе

СИРИУС /федеральная территория/, 30 сентября. /ТАСС/. Разработка безэлектродного плазменного двигателя в РФ должна завершиться до 2030 года. Об этом журналистам в кулуарах XXI Всероссийской конференции "Диагностика высокотемпературной плазмы" сообщил директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации "Росатом" Виктор Ильгисонис.

Ранее в Национальном исследовательском центре (НИЦ) "Курчатовский институт" ТАСС сообщили, что разработан прототип такого устройства. В будущем двигатель может быть перспективным для баражирования космического пространства при полетах на Марс и другие планеты за счет того, что имеет преимущество в высоком удельном импульсе.

"Сейчас в лабораториях Курчатовского центра по-прежнему ведутся лабораторные исследования и возводится объект капитального строительства: появится испытательный стенд, на котором соответствующие модели смогут отрабатываться. Сроки [реализации проекта] не должны выходить за пределы нашего федерального проекта - 2030 год", - сказал Ильгисонис.

Он отметил, что сама концепция двигателя появилась на основе наработок в сфере термоядерной физики. "Возможность высокочастотного нагрева плазмы и поднятия температуры плазмы обеспечивает выход рабочего тела из этого двигателя с высокой скоростью, с одной стороны. С другой - этот двигатель имеет повышенный ресурс надежности благодаря тому, что он безэлектродный: то есть, в его конструкцию не включены электроды, которые могут перегореть", - добавил ученый. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Росатом
Проекты
Марс
Ядерный щит
