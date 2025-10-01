Navantia приступила к оснащению оборудованием патрульного корабля Avante 1800, строящегося по заказу ВМС Марокко

ЦАМТО, 30 сентября. На верфи Сан-Фернандо в Кадисе компании Navantia началось оснащение оборудованием нового патрульного корабля Avante 1800, строящегося для ВМС Марокко.

Как сообщает Defensa.com, спущенный на воду 27 мая корабль был отбуксирован в док завода на берегу Каньо-де-ла-Каррака, где он дооснащается всем необходимым оборудованием. Известно, что на данный момент вооружение еще не установлено. Конфигурация корабля до сих пор также не раскрыта.

Как уже сообщал ЦАМТО, подробности проекта поставки патрульного корабля для ВМС Марокко, включая стоимость и сроки, не разглашаются из-за требований о конфиденциальности, которые правительство Марокко традиционно налагает на поставщиков, выполняющих оборонные заказы.

Известно, что в апреле 2020 года ВМС Марокко объявили тендер на строительство патрульного корабля, интерес к которому проявили верфи из нескольких стран. В январе 2021 года по итогам конкурса Navantia заключила с командованием ВМС Марокко контракт на проектирование и строительство патрульного корабля на базе проекта Avante 1800. Соглашение включает пакет технической и логистической поддержки (запасные части, инструмент и техническую документацию), услуги подготовки кадров для марокканского флота в Испании, а также предусматривает опцион на строительство второго корабля.

В сентябре 2022 года правительство Марокко объявило о получении кредита в размере 95 млн. евро у Banco Santander для финансирования строительства испанской компанией Navantia патрульного корабля Avante 1800 стоимостью 130 млн. евро.

Резка стали для головного корабля началась на верфи в Сан-Фернандо в июле 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2024 года. Предполагается, что корабль будет передан заказчику к середине 2026 года.

Как планируется, длина патрульного корабля составит 87 м, максимальная ширина – 13 м, осадка – 4 м, полное водоизмещение – 2020 т, экипаж – 60 человек. Он будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAD (Combined Diesel And Diesel) с четырьмя дизельными двигателями MAN 175D и пятью генераторами Baudouin 6 M26.3, расчетная максимальная скорость – 24 узла. На палубе может быть размещен один вертолет. Корабль может нести до двух шлюпок типа RHIB.

Комплект вооружения пока неизвестен. В стандартной версии патрульный корабль класса Avante 1800 может оснащаться одной главной артиллерийской установкой калибра 57 мм или 75 мм и двумя вспомогательными автоматическими пушками калибра 25 мм или 30 мм, а также широким спектром пусковых установок противокорабельных и зенитных ракет.