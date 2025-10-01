Rheinmetall поставит боеприпасы для заказчика из Восточной Европы

ЦАМТО, 30 сентября. Немецкая компания Rheinmetall 29 сентября объявила о подписании контракта на поставку боеприпасов заказчику из Восточной Европы.

В качестве субподрядчика компании Global Military Products, работающей по заказу правительства США, Rheinmetall Expal Munitions поставит заказчику 155-мм артиллерийские выстрелы M107 с метательными зарядами M4A2, а также 105-мм снаряды M1.

Общая стоимость контракта может составить около 444 млн. евро. Из этой суммы 170 млн. евро уже зарезервированы в качестве предварительных заказов. Это означает, что теперь дополнительно размещены новые заказы на 274 млн. евро. Начало поставок запланировано на 2026 год, а завершение – на июнь 2027 года.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей боеприпасов большого калибра. Для удовлетворения растущего спроса с 2022 года компания продолжает расширение своих производственных мощностей. Rheinmetall поставила перед собой цель к 2027 году производить до 1,5 млн. 155-мм снарядов в год.

Обширный портфель продукции Rheinmetall в области систем вооружения и боеприпасов варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и зенитных установок до танковых и артиллерийских боеприпасов, авиационных вооружений и высокоэнергетических лазеров.