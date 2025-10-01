Войти
Космическое агентство Британии анонсировало 23 новых проекта по всему миру

Флаг Великобритании
Флаг Великобритании.
Источник изображения: © Flickr / sjdunphy

Инициативы охватывают автономную 3D-печать в космосе, сельское хозяйство на Луне, орбитальное обнаружение угроз, биотехнологии и медицинские исследования

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Британское космическое агентство объявило о выделении £6,5 млн ($8,7 млн) на финансирование 23 новых международных проектов. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.

"Компании и университеты Великобритании, которые сотрудничают в сфере космических инноваций с партнерами из Австралии, Канады, Франции, Германии, Индии, Японии, Литвы, Японии и США, получат стимул в размере £6,5 млн", - говорится в тексте.

Как отметила парламентский помощник министра по науке, инновациям и технологиям Лиз Ллойд, проекты будут реализованы в ряде областей, от улучшения качества мобильной связи до наблюдения за лесами. Инициативы также охватывают автономную 3D-печать в космосе, сельское хозяйство на Луне, орбитальное обнаружение угроз, биотехнологии и медицинские исследования.

Генеральный директор Британского космического агентства доктор Пол Бейт считает, что сотрудничество международных экспертов с британскими учеными обеспечит Соединенному Королевству лидирующие позиции в области космических инноваций.

Среди отобранных инициатив - проект Economical Transfer Vehicle (ETV), посвященный созданию первого в мире космического аппарата с "самопоглощающим" двигателем, который использует в качестве топлива элементы собственной конструкции. Другой проект, Cosmic Maker II, направлен на развитие автономной платформы для 3D-печати в условиях микрогравитации. Платформа предназначена для производства инструментов, компонентов и исследовательских деталей непосредственно на орбите для Международной космической станции и будущих проектов, например, платформы Starlab. Инициатива Astro-SANITAS направлена на разработку препарата для защиты клеток людей в космосе от экстремальной нагрузки и старения. 

  В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Индия
Канада
Литва
США
Франция
Япония
Проекты
Луна
