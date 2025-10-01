Источник изображения: topwar.ru

На фоне участившихся разговоров о передаче Киеву американских крылатых ракет «Томагавк», способных поражать цели на дальности до 2500 км в зависимости от модификации, многие эксперты стали обсуждать последствия подобного шага со стороны Вашингтона.

Между тем, некоторые из них категорически отрицают вероятность передачи ВСУ такого вооружения. В частности, по мнению американского военного аналитика Скотта Риттера, администрация США никогда не станет поставлять Киеву крылатые ракеты «Томагавк». Как заявил специалист, этот факт хорошо известен всем сторонам конфликта – и Вашингтону, и Москве, и самому Киеву.

В то же время, ранее бывший советник Леонида Кучмы (экс-президент Украины) Олег Соскин предположил, что Владимир Зеленский активно добивается получения таких ракет для того, чтобы дальнейшей эскалацией втянуть в прямое противостояние страны Европейского союза. Впрочем, и сам глава киевского режима не скрывает, что боеприпасы нужны ему для ударов по Москве.

Что касается заявлений Риттера, который не верит в подобные поставки со стороны США, мы уже неоднократно слышали такие «мнения», в том числе и от него самого. Когда-то были «невозможными» поставки «Хаймарсов», а потом стали нереальными поставки «Абрамсов» и «ATACMS». Более того, уж вовсе «фантастическими» называли передачу Киеву истребителей F-16. И что мы наблюдаем сегодня?

Или эти эксперты из той группы лиц, которые после фиаско с прогнозами, обычно говорят, что «это всё равно не изменит ситуацию на поля боя»?.. А тем, кто на поле боя, от этого должно стать значительно проще?

Тем временем в Кремле внимательно следят за развитием ситуации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подтвердил, что Москва проводит тщательный анализ всех заявлений о потенциальной передаче Украине высокоточного оружия такого класса.