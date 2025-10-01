Войти
Обнаружились проблемы с ураноперерабатывающим комплексом в США

Источник изображения: topwar.ru

Строительство нового ураноперерабатывающего комплекса для нужд ядерного вооружения США отстает от графика на несколько лет и превышает изначальный бюджет на миллиарды долларов.

Возникшие проблемы вынуждают Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) продолжать эксплуатацию устаревших, построенных десятки лет назад объектов, что вызывает серьёзные опасения в области безопасности.

Официально строительство нового объекта началось ещё в 2004 году. Предполагалось, что он объединит функции переработки урана и производства компонентов в одном современном комплексе. В основу проекта было заложено:

— снижение стоимости переработки высокообогащённого урана;

— использование современных технологий и оборудования;

— повышение уровня защиты работников и окружающей среды.

Как сообщило Управление государственной отчетности (GAO - американский аналог нашей Счётной палаты), которое занимается контролем над расходованием государственных средств и работой федеральных органов, новая инфраструктура должна позволить персоналу работать без использования индивидуальных защитных костюмов, что станет значительным шагом вперёд по сравнению с текущей практикой.

В марте 2018 года NNSA оценивало завершение строительства к 2026 году при бюджете в 6,5 миллиарда долларов. Однако сроки и затраты значительно изменились:

— срок ввода в эксплуатацию теперь перенесён на 2034 год — фактически весь проект может занять 30 лет;

— общая стоимость строительства оценивается в 10,35 миллиарда долларов, то есть на около 4 миллиардов долларов выше первоначальных расчётов.

В отчете указывается, что NNSA называет в числе причин:

— неудовлетворительную работу подрядчиков (оказывается, такое бывает и в США);

— несвоевременные уведомления о перерасходах (оказывается и такое бывает в США);

— кадровые проблемы(да неужели...).

До тех пор, пока новая установка не будет введена в эксплуатацию, NNSA продолжит использовать старую ураноперерабатывающую инфраструктуру — в частности, здание 9212, введённое в строй ещё в 1945 году.

Однако, как подчёркивает GAO, у NNSA нет всеобъемлющего плана, как безопасно эксплуатировать этот объект в условиях задержек строительства нового.

Здание 9212 было построено до введения современных норм ядерной и строительной безопасности. По словам некоторых сотрудников NNSA, использование старой инфраструктуры сопряжено с нарастающими рисками: она не отвечает требованиям по устойчивости к землетрясениям и экстремальным погодным явлениям (высокие ветровые нагрузки, штормы и пр.).

GAO приводит фотографии с признаками износа и коррозии на трубопроводах, стенах и крыше. С 2020 года ряд работ по ремонту комплекса 9212 был отложен. Представители Y-12 объясняют это:

— недостатком финансирования;

— приоритетом других бюджетных программ;

— тем, что ранее ожидалось выведение объекта из эксплуатации до 2025 года.

Источник изображения: topwar.ru

GAO подчёркивает, что отсутствие чёткого плана вызывает обеспокоенность относительно возможности безопасной эксплуатации здания 9212 в ближайшие годы.

Операции на объекте могут быть ограничены или полностью приостановлены, если выйдет из строя один из ключевых компонентов, обеспечивающих безопасную работу:

— система вентиляции и кондиционирования;

— система противопожарной безопасности;

— литейное оборудование;

— система предупреждения критических аварий (отслеживает радиационный уровень).

Также опасность представляют возможные природные или техногенные происшествия — электрические сбои, пожары, наводнения, сейсмическая активность или штормовой ветер.

Уже произошло несколько инцидентов, включая:

— утечку урана из-за отказа насоса;

— выход из строя противопожарных систем.

— Они привели к временным приостановкам работы комплекса.

Если комплекс не будет введен в срок и с должным качеством, риски для безопасности США и всего мира будут только расти. А пока что складывается впечатление, что бюджетные миллиарды растворяются в проблемах и бюрократических проволочках.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
