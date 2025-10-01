Обнаружились проблемы с ураноперерабатывающим комплексом в США

Источник изображения: topwar.ru
Строительство нового ураноперерабатывающего комплекса для нужд ядерного вооружения США отстает от графика на несколько лет и превышает изначальный бюджет на миллиарды долларов.
Возникшие проблемы вынуждают Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) продолжать эксплуатацию устаревших, построенных десятки лет назад объектов, что вызывает серьёзные опасения в области безопасности.
Официально строительство нового объекта началось ещё в 2004 году. Предполагалось, что он объединит функции переработки урана и производства компонентов в одном современном комплексе. В основу проекта было заложено:
— снижение стоимости переработки высокообогащённого урана;
— использование современных технологий и оборудования;
— повышение уровня защиты работников и окружающей среды.
Как сообщило Управление государственной отчетности (GAO - американский аналог нашей Счётной палаты), которое занимается контролем над расходованием государственных средств и работой федеральных органов, новая инфраструктура должна позволить персоналу работать без использования индивидуальных защитных костюмов, что станет значительным шагом вперёд по сравнению с текущей практикой.
В марте 2018 года NNSA оценивало завершение строительства к 2026 году при бюджете в 6,5 миллиарда долларов. Однако сроки и затраты значительно изменились:
— срок ввода в эксплуатацию теперь перенесён на 2034 год — фактически весь проект может занять 30 лет;
— общая стоимость строительства оценивается в 10,35 миллиарда долларов, то есть на около 4 миллиардов долларов выше первоначальных расчётов.
В отчете указывается, что NNSA называет в числе причин:
— неудовлетворительную работу подрядчиков (оказывается, такое бывает и в США);
— несвоевременные уведомления о перерасходах (оказывается и такое бывает в США);
— кадровые проблемы(да неужели...).
До тех пор, пока новая установка не будет введена в эксплуатацию, NNSA продолжит использовать старую ураноперерабатывающую инфраструктуру — в частности, здание 9212, введённое в строй ещё в 1945 году.
Однако, как подчёркивает GAO, у NNSA нет всеобъемлющего плана, как безопасно эксплуатировать этот объект в условиях задержек строительства нового.
Здание 9212 было построено до введения современных норм ядерной и строительной безопасности. По словам некоторых сотрудников NNSA, использование старой инфраструктуры сопряжено с нарастающими рисками: она не отвечает требованиям по устойчивости к землетрясениям и экстремальным погодным явлениям (высокие ветровые нагрузки, штормы и пр.).
GAO приводит фотографии с признаками износа и коррозии на трубопроводах, стенах и крыше. С 2020 года ряд работ по ремонту комплекса 9212 был отложен. Представители Y-12 объясняют это:
— недостатком финансирования;
— приоритетом других бюджетных программ;
— тем, что ранее ожидалось выведение объекта из эксплуатации до 2025 года.
GAO подчёркивает, что отсутствие чёткого плана вызывает обеспокоенность относительно возможности безопасной эксплуатации здания 9212 в ближайшие годы.
Операции на объекте могут быть ограничены или полностью приостановлены, если выйдет из строя один из ключевых компонентов, обеспечивающих безопасную работу:
— система вентиляции и кондиционирования;
— система противопожарной безопасности;
— литейное оборудование;
— система предупреждения критических аварий (отслеживает радиационный уровень).
Также опасность представляют возможные природные или техногенные происшествия — электрические сбои, пожары, наводнения, сейсмическая активность или штормовой ветер.
Уже произошло несколько инцидентов, включая:
— утечку урана из-за отказа насоса;
— выход из строя противопожарных систем.
— Они привели к временным приостановкам работы комплекса.
Если комплекс не будет введен в срок и с должным качеством, риски для безопасности США и всего мира будут только расти. А пока что складывается впечатление, что бюджетные миллиарды растворяются в проблемах и бюрократических проволочках.