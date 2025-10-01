Глава МИД Армении Мирзоян в Варшаве обсудил расширение взаимодействия с НАТО

ЦАМТО, 30 сентября. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил возможности расширения взаимодействия республики с НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Радмилой Шекеринской.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась на полях Варшавского форума по безопасности.

"Собеседники обсудили возможности расширения взаимодействия между Арменией и НАТО, подчеркнув заинтересованность в формировании более амбициозной повестки", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны выразили удовлетворение итогами недавнего визита в Армению аккредитованных при НАТО послов, а также участием Армении в миротворческих миссиях альянса. "Касаясь региональных событий, собеседники обменялись мнениями о важности вашингтонских договоренностей (лидеров Армении, США и Азербайджана – ред.) для установления мира и реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", – говорится в сообщении.

Как напоминает "РИА Новости", между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.

В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.