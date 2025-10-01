Войти
ЦАМТО

Глава МИД Армении Мирзоян в Варшаве обсудил расширение взаимодействия с НАТО

162
0
0
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 30 сентября. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил возможности расширения взаимодействия республики с НАТО с заместителем генерального секретаря альянса Радмилой Шекеринской.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась на полях Варшавского форума по безопасности.

"Собеседники обсудили возможности расширения взаимодействия между Арменией и НАТО, подчеркнув заинтересованность в формировании более амбициозной повестки", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны выразили удовлетворение итогами недавнего визита в Армению аккредитованных при НАТО послов, а также участием Армении в миротворческих миссиях альянса. "Касаясь региональных событий, собеседники обменялись мнениями о важности вашингтонских договоренностей (лидеров Армении, США и Азербайджана – ред.) для установления мира и реализации "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", – говорится в сообщении.

Как напоминает "РИА Новости", между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте 2024 года бывший тогда генсеком альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы.

В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Польша
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)