Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские Су-22

Истребитель-бомбардировщик Су-22. Фото с сайта http://www.wzl2.mil.pl/.

ЦАМТО, 30 сентября. Польша выставила на продажу снятые с вооружения советские истребители-бомбардировщики Су-22, сообщает издание Defence24.

"Польские истребители-бомбардировщики Су-22М4 и учебно-боевые Су-22УМ3К завершили свою службу. В летном состоянии еще находятся 12 Су-22М4 и 6 Су-22УМ3К. Что с ними будет официально пока неизвестно", – цитирует "РИА Новости" сообщение Defence24.

При этом отмечается, что до недавнего времени на аэродроме в Свидвине хранились 14 Су-22М4, которые имели еще ресурс часов налета, но у них закончился календарный ресурс. Они являлись донорами запчастей для оставшихся еще летающих самолетов. По данным издания, три из них уже были безвозмездно переданы Министерством обороны: самолет с тактическим номером 7411 был передан авиационному обществу в Свебодзице; самолет с тактическим номером 7412 был передан Пилскому военно-историческому обществу; самолет с тактическим номером 9616 был передан Познанскому политехническому университету.

"Еще как минимум семь были переданы Агентству военного имущества, которое уже выставило их на продажу. Купить можно самолеты с номерами 8102, 8103, 8308, 8310, 8816, 8818, 9615", – говорится в сообщении.

Судьба остальных четырех самолетов, то есть 8715, 8919, 8920 и 9102, пока неизвестна.

