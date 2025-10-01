Войти
ЦАМТО

Россия может предложить Индии уникальные возможности в оборонном сотрудничестве

Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

ЦАМТО, 30 сентября. Россия – единственная страна в мире, которая может предложить Индии уникальные возможности в оборонном сотрудничестве, в частности лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин.

"Мы единственные в мире можем предложить Индии такое современное оружие, как истребитель пятого поколения, его лицензирование и совместное производство компонентов самолета, а также лицензионное производство и продолжение поставок и совместной разработки других систем вооружения", – сказал он журналистам на полях открывшейся в Русском доме в Нью-Дели выставки "Мариуполь 2022-2025".

Отвечая на вопрос о возможности поставок Индии Су-57 и новых поставках зенитных ракетных систем С-400, Р.Бабушкин отметил, что эти предложения обсуждаются.

"Все эти варианты рассматриваются. У нас с Индией очень продвинутый диалог по всем направлениям оборонного сотрудничества", – сказал он.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" (входит в "Ростех") Александр Михеев сообщил, что Россия предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственной машины такого уровня.

Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 млрд. долл. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые три полковых комплекта ЗРС С-400. По данным индийских СМИ, уже поставленные системы развернуты таким образом, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу Индии с Пакистаном, отмечает "РИА Новости".

